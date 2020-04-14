2020-04-14T13:00:14+03:00
Происшествия

«Сатану вообще не уважаю»: под Красноярском жительница села кувалдой повредила буддийскую святыню

Глава Тувы, где исповедуют буддизм, лично обратился в следком с просьбой привлечь ее к ответственности [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Ступа находится у деревни Сухая. Фото: kraevushka.livejournalСтупа находится у деревни Сухая. Фото: kraevushka.livejournal
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- Слезьте немедленно и прекратите... я тебя сейчас за голову оттуда сниму и выкину, - снимающий на телефон мужчина за кадром старается выбирать слова. Он обращается к женщине, которая взобралась на белоснежное сооружение с тяжелым молотком и пытается разгромить его.

- Я сатану вообще не уважаю, - огрызается селянка и несколько раз ударяет по позолоченной верхушке.

- Прекратите это делать, надо уважать мнение других людей. Кто вы такая, чтобы решать, кто сатана, а кто нет.

Буддийскую ступу в Емельяновском районе сломала женщина. Видео: соцсети.

Что происходит с людьми. Вряд ли это можно списать на нервный срыв, вызванный коронавирусом. Накануне стало известно, что в пригороде Красноярска, неподалеку от деревни Сухая неизвестные вандалы повредили буддийскую ступу, похитили оттуда реликвии, среди которых была и статуэтка Будды. И вот теперь, благодаря видео, которое появилось в социальных сетях, стало известно, чьих рук это дело.

Кто бы мог подумать, что женщина способна на такое – взобраться по уступам наверх, чтобы разбить культовое сооружение. Судя по ее словам, ею двигала нетерпимость к чужой религии.

Буддийская ступа появилась возле Сухой летом 2007 года. С тех пор туда периодически приезжают приверженцы этой религии, проводят обряды, украшают святыню к празднику. 13 лет она никому не мешала. И вдруг - такое варварство.

Случившееся шокировало буддистов не только края. Глава Тувы Шолбан Кара-оол лично обратился к руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, повредивших святыню.

Кроме этого, глава Тувы поручил Службе по охране объектов культурного наследия республики обследовать степень повреждения буддийской ступы и выяснить, что нужно для восстановления. Обсудил случившееся Шолбан Кара-оол и с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

Остается добавить, для восстановления святыни потребуется время и проведение особых ритуалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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