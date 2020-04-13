2020-04-13T04:31:05+03:00
Происшествия

Неизвестные разрушили буддийскую святыню под Красноярском

Разворотили монумент и украли статуэтку Будды [фото]
Ася ЖУКОВА
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Неизвестные разрушили буддийскую святыню под Красноярском. Фото: ТВК.Неизвестные разрушили буддийскую святыню под Красноярском. Фото: ТВК.
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Под Красноярском – неподалеку от деревни Сухая – вандалы разрушили буддийскую святыню, ступу, и похитили оттуда реликвии, среди которых статуэтка Будды. Об этом сообщает канал ТВК со ссылкой на собственный источник.

Ступа находится на поляне перед въездом в Сухую (метрах в 300 от указателя – направо).

- Точка, в которой должен быть ее центр, определяется хитрыми процедурами, - рассказывал один из строителей ступы Игорь Канунников. - У нас была дощечка, на которой дымились благовония. Лама собрал человек шесть вокруг нее - плечом к плечу у земли. Мы начали ее двигать (слегка подползая все кругом), как только дым пошел вертикально вверх, точка была найдена. Ограничений на место строительства нет, при выборе обсуждалась, в основном, вероятность вандализма.

Ступа находится у деревни Сухая. Фото: kraevushka.livejournal.

Ступа находится у деревни Сухая. Фото: kraevushka.livejournal.

Увы, опасения сбылись. На днях кто-то разворотил построенный в 2007 году монумент, украл святыни. Случившееся буддистов шокировало.

- О том, что произошло, знаем, - прокомментировали в буддийском центре края. – Мы начали восстанавливать ступу. Нужно понимать, что ее постройка – процесс сложный. Сначала в фундамент, а потом и саму постройку закладываются ритуальные предметы. И все это строго под контролем ламы.

Заявление в полицию уже написано. Впрочем, буддисты уверяют: кроме земного наказания, осквернителей ждет и другое, высшее. Причем кара будет жуткой, ведь разрушение ступы считают деянием, подобным одному из грехов незамедлительного воздаяния, пролитию крови Будды. За такое человека ждет после жизни перерождение в аду, рассказывают они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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