Сначала не верили, потом благодарили: в Красноярске предприниматель бескорыстно раздает жильцам своего дома свежий хлеб и подгузники

- Сколько вам хлеба? – спрашивает продавец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/772941" frameborder="0"></iframe> В Красноярском павильоне бесплатно раздают хлеб.Мария ЛЕНЦ

- Дай один, мне сегодня хватит. Пусть еще и другим останется, - отвечает пожилая женщина. Складывает в пакет свежую ароматную буханку и уходит поскорее домой. Бабушка соблюдает режим самоизоляции, связанный с коронавирусом. Спускается из своей квартиры раз в два дня, только до магазина.

Впрочем, тут и гулять особо негде – новенькая многоподъездная 14-этажка стоит на отшибе, на самом въезде в микрорайон Солнечный города Красноярска. Супермаркеты далеко, так что мини-маркет во дворе – настоящее спасение для жильцов дома. Особенно в период, когда лучше от дома вообще не соваться.

Никакого ажиотажа, берут столько, сколько нужноФото: Мария ЛЕНЦ

Несколько дней назад на дверях павильона появилась записка от руки: «С 8 апреля по 13 апреля раздается бесплатно хлеб пшеничный 1 сорт и детские памперсы в связи с карантином». Жильцы дома поначалу не поверили. Оказалось, правда. Молодой владелец по имени Джавид Тагиев, ему всего 26 лет, поначалу стесняется на камеру, но потом все-таки рассказывает: времена сейчас трудные, многие не работают, зарплату не получают, вот он и решил помочь людям. Есть и второй момент: дело не только в нехватке денег. Как никогда, людям сейчас нужна поддержка душевная. А добрые дела сближают – тех, кто принимает помощь с теми, кому важно услышать «спасибо».

- Мы не выбираем, кто малоимущий, а кто с достатком, не просим никаких справок, упаси, никаких документов. Сейчас всем непросто. Поэтому раздаем всем. У меня еще два магазина в городе, там тоже хлеб раздаем.

В день только в одном павильоне здесь, на 40 лет Победы, разбирают примерно булок 50. По деньгам Джавид – нет, не теряет – бескорыстно жертвует на доброе дело. А такое, как известно, всегда возвращается сторицей.

Памперсы молодым мамам сейчас очень нужныФото: Мария ЛЕНЦ

- Памперсы тоже берут, - говорит продавец Роза. – У нас было 300 штук вначале, а теперь вот что осталось. В день 16-20 штук расходится, размеры есть любые. Когда Джавид сказал нам, что будем хлеб раздавать людям, мы его поддержали. Люди поначалу задавали вопросы, почему мы это делаем. Они даже не верили поначалу. А потом благодарили.

И что интересно, нет того нездорового ажиотажа, который обычно сопровождает подобные акции. Нет халявщиков, которые пользуются случаем и хватают побольше-побольше, потому что даром. Роза работает продавцом полгода, многих своих покупателей знает: вот у этого мужчины семья большая, ему три булки нужно, а эта бабушка по одной берет.

Джавид планирует расширить свою помощь, советуется с продавцами, что сейчас людям нужнее всего. Возможно, следующую неделю будут раздавать бесплатно молоко.

У Джавида в Красноярске три павильона, акция проводится во всехФото: Мария ЛЕНЦ

Вокруг - пустырь, так что павильон возле многоэтажки - настоящее спасениеФото: Мария ЛЕНЦ

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