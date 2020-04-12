«Предали, потому что не видит»: слепой пес Пончик ищет хозяина со зрячей душой

Пончик не был худым или истощенным. Он домашний, но слепой. Нашли его несколько недель назад в Канске, в районе улицы Эйдемана – это частный сектор. Пончик брел, натыкаясь на все подряд и тыкаясь носом в палисадники. Заросший – шерсть в колтунах и репейнике… и совсем беспомощный. Пончику нужен хозяин со зрячей душой.

- У нас есть чат в мессенджере, где общаются заводчики собак. Вот одна из них и подобрала Пончика, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Наталья, она занимается поиском хозяина для Пончика. – Но у себя она Пончика оставить не может – у нее три стаффа. Я предложила передержку у себя, но у меня сенбернар, который не принимает других собак. Котов, детей обожает, а собаку другую может порвать.

Наталья пока что определила Пончика в небольшую стайку во дворе. Его отмыли, причесали, кормят говяжьим выменем. Но оставить у себя Наташа его не может.

- Я думаю, его выгнали на улицу, потому что ослеп. Он же не был худым, так что хозяева просто избавились. Мы их искали, но никто не откликнулся. Ветеринару мы его показывали – возраст примерно 7-10 лет, - говорит Наталья. – Очень спокойный и ласковый пес, отзывчивый, сын у мня его постоянно тискает. Жалко пса – вокруг одна темнота, ориентируется только на нюх… Пончик вполне может жить в частном доме, в будке. Ему тепло нужно человеческое, опора. Вдруг откликнется человек со зрячей душой.

Стать другом для Пончика можно, связавшись с Натальей по тел.: 89029673334.