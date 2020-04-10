«Единая Россия» оказала помощь приюту бездомных животных

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, координатор партийного проекта «Чистая страна» Виталий Дроздов посетил красноярский приют для собак «Алькин дом».

Он посмотрел условия, в которых проживают собаки, пообщался с руководителем приюта Мариной Мельниченко и передал сухой корм для животных от Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия».

На данный момент в приюте проживают 160 бездомных собак, среди них взрослые особи и щенки. В приют они попадают с улицы. Собаки проживают в деревянных вольерах, гуляют раз в день, получают двухразовое горячее питание и лечение, обеспечены теплыми будками и круглосуточной охраной. Стараются пристроить к людям, но очень тщательно выбирают хозяев через рекомендации, чтобы животное не осталось повторно на улице. Чаще всего удается пристроить щенков. На данный момент приют переполнен и не может принимать новых животных. Из-за пандемии коронавирусной инфекции жители города перестали помогать кормом и финансами. На сегодняшний день приют остро нуждается в дополнительной помощи, рассказала Марина Мельниченко:

Фото: предоставлены КРО "ЕДИНОЙ РОССИИ"

«Горькая ситуация, в которой оказались люди, непосредственно коснулась и наших собак. За неделю к нам приехало всего три человека. А это значит, что нам уже никто не привезет еды. А то, что есть в «закромах», хватит ненадолго. Им абсолютно все равно, что творится в мире. У этих собак - мир свой. Они уже и не помнят, что когда - то они жили на улице. Для этих собак весь мир здесь: в тёплых будках, на «соломенной» поляне, в кастрюлях с мясной кашей. Они любят этот уголок. Поэтому мы рады любой помощи».

Руководитель приюта рассказала парламентарию об опыте работы, существующих проблемах, планах на будущее и проекте, который хочет реализовать в Красноярске. Виталий Дроздов обещал оказать возможное содействие в решении возникающих вопросов.

«Проблема безнадзорных животных остро стоит не только в Красноярске, в Красноярском крае, но и по всей стране. К сожалению, нет простых и очевидных путей решения этого вопроса. Для нас очень важно держать контакт с теми людьми, которые сейчас в меру своих возможностей этим занимаются. Знакомы с ситуацией изнутри и понимают, куда нужно двигаться для решения проблемы. Пока мы не придумали механизм решения этого вопроса, нам важно поддержать тех, кто решает этот вопрос за счет своих ресурсов. Не бросать их в это сложное время без помощи и поддержки. Очень рассчитываю, что с помощью таких неравнодушных людей, подготовим работоспособный механизм, и проблема бродячих животных будет переведена из разряда проблем в разряд решенных вопросов», - отметил Витаоий Дроздов.

Фото: предоставлены КРО "ЕДИНОЙ РОССИИ"

Жители Красноярска могут познакомиться с деятельностью приюта на странице в социальной сети «Vkontakte»: https://vk.com/alkindomkrsk, оказать посильную помощь или познакомиться с собаками в день открытых дверей, который проходит каждое воскресенье.

Источник: krasnoyarsk.er.ru