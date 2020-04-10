Онлайн-трансляции пасхальных богослужений для красноярцев: полный список служб

Многие храмы и монастыри запустили онлайн-трансляции богослужений. Православный журнал «Фома» предлагает платформы, где можно поучаствовать в богослужениях онлайн.

МОСКВА

1. Архив трансляций и прямые трансляции из храмов городов России на телеканале «Союз»: https://bit.ly/2JoGlHh

2. Прямые трансляции в эфире телеканала "Спас": https://bit.ly/2WVzyNd3.

3. Московский Сретенский монастырь: расписание онлайн-богослужений и ютуб-канал: https://bit.ly/3asdfm6

4. Новоспасский монастырь: расписание онлайн-богослужений и ютуб-канал: https://bit.ly/2w5Dno2

5. Московское подворье Валаамского монастыря: трансляции и расписание богослужений можно найти в группе ВК: https://bit.ly/2WSqSXX

6. Храм иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке, город Москва: трансляции проходят на ютуб-канал, информация о времени богослужений — в описании под видео: https://bit.ly/2QZHPfg

7. Храм святых апостолов Петра и Павла у Яузских Ворот в Москве (Сербское подворье): онлайн-трансляция ведется на сайте храма: https://bit.ly/2Joo64K

8. Храм Святой Великомученицы Екатерины на Всполье, город Москва: расписание онлайн-богослужений можно найти на сайте храма, прямые трансляции ведутся в Фейсбуке: https://bit.ly/3ayCcw6

9. Храм святого великомученика Димитрия Солунского на Благуше, город Москва: расписание онлайн-богослужений можно найти на сайте храма, прямые трансляции ведутся в Фейсбуке: https://bit.ly/2JrjWJd

10. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке: время онлайн-богослужений и трансляции здесь: https://bit.ly/3dJAfiE

11. Храм святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе, город Москва: ссылки на аудио-трансляции богослужений можно найти на сайте храма: https://bit.ly/33WmQiy

ИВАНОВО

12. Храм Покрова Божией Матери города Иванова: расписание богослужений и трансляция на сайте прихода: https://bit.ly/2UxC6zr

ФРЯЗИНО

13. Державный храм города Фрязино: расписание онлайн-богослужений и ютуб-канал: https://bit.ly/39zEMRk

КОРОЛЕВ

14. Троицкий храм города Королева: информация о следующей трансляции можно найти на сайте храма, видео смотрите на ютуб-канале: https://bit.ly/2QXEwVW

ПСКОВ

15. Храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова: прямая трансляция из храма и расписание богослужений на сайте храма: https://bit.ly/2UMuoAt

ПОДОЛЬСК

16. Троицкий собор города Подольска: трансляция из храма ведется весь день на сайте собора: https://bit.ly/3axZqT8

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

17. Оптинское подворье в Санкт-Петербурге: расписание онлайн-богослужений и трансляцию можно найти здесь: https://bit.ly/3auZnre

18. Трансляции богослужений из питерских соборов можно найти на сайте «Невских новостей»: https://bit.ly/3bwxBuG

МАДРИД

19. Собор святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде (прямые трансляции ведутся в Фейсбуке) : https://bit.ly/2w2r8bR

ИЖЕВСК

20. Храм Святых Царственных Мучеников города Ижевска: https://bit.ly/2UKUhk2

ВОЛОГДА

21. Храм Святых Равноапостольных царей Константина и Елены в Вологде: информацию можно найти здесь https://vk.com/hram_k_i_e

ХЕЛЬСИНКИ

22. Православный Свято-Никольский приход в Хельсинки (прямые эфиры с богослужений в Инстаграм): https://bit.ly/3dGGqnB

ЯКУТИЯ

23. Якутская епархия проводит онлайн-трансляции богослужений в Инстаграм. Информация о времени на сайте епархии: https://bit.ly/3dG7seI

КИЕВ

24. Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра: трансляции служб проходят на ютуб-канале: https://bit.ly/2JuwKyF

25. Ютюб-трансляция богослужений в Свято-Троицком Ионинском монастыре города Киев: https://bit.ly/2xHa2Av

МИНСК

26. Свято-Елизаветинский монастырь города Минска: https://bit.ly/3bIK26v

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ:

27. Трансляции богослужений Патриаршьего экзархата Юго-Восточной Азии можно найти в Инстаграм: https://bit.ly/3aylP2D