2020-04-09T13:46:07+03:00
Происшествия

Жутко истощены и ревут от голода: под Красноярском на заброшенной даче нашли двух медведей

Хозяин бросил их и неизвестно, когда кормил в последний раз [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском на заброшенной даче нашли двух медведей. Стоп-кадр видеоПод Красноярском на заброшенной даче нашли двух медведей. Стоп-кадр видео
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Глухой рев двух медведей слышен по всему дачному поселку в Рябинино, что в окрестностях Красноярска. Сейчас здесь еще тихо и сыро. Снег только-только сошел и почти нет дачников. Металлическая клетка стоит на одном из участков, прямо на земле. Точнее – в грязи, перетоптанной животными. Вперемешку с грязью мусор, пустые бутылки. Жуткое зрелище, что в этой же грязи сидят и животные. При виде человека они просят еды. Так жалобно, что внутри все переворачивается.

Голодные медведи в Красноярске. Видео Юлия Ломова.

Такие чувства испытала жительница Красноярска Юлия Ломова. Увиденное поразило ее до глубины души. Этих медведей она знает несколько лет. У мишек незавидная судьба. Еремей еще малышом попал к мужчине, который возомнил себя дрессировщиком, а потом испугался выросшего животного и сплавил его своему знакомому.

А Маша была артисткой в ресторане, когда ресторан закрылся, ее тоже бросили на произвол судьбы. Так оба оказались на даче в Рябинино у нового хозяина по имени Николай. Он соорудил хищникам клетки, кормил их мясом, крупами, сгущенкой. Когда к нему пару лет назад приехали журналисты телеканала «ТВК Красноярск», он даже уверял, что у Еремея и Маши есть ветеринарные паспорта и сделаны все прививки.

Если все так хорошо, то куда же пропал Николай этой весной? И как долго звери сидят голодными? Были ли они в спячке или топтались без сна всю зиму? Они настолько отощали, что худобу не может скрыть даже мохнатая шерсть.

«Следов, что кто-то проживает с ними, нет. Все заброшено. Там свалка, бутылки валяются. Особенно истощена медведица. Мы перекинули им хлеб через забор – они на него накинулись. Еще там есть собаки: одна на привязи тоже истощена, еще две боятся людей», – пишет Юлия.

А вскоре после ее поста с ней связался сосед Николая и попросил не переживать: вроде как с ним все с порядке, просто попал в сложную финансовую ситуацию, нет денег, чтобы кормить медведей. А то, что медведи умирают голодной смертью... Владелец пообещал: если придут в проверкой и выпишут штраф, он просто застрелит Машу и Еремея.

Неравнодушная девушка озаботилась судьбой медведей и пытается сначала накормить их с помощью таких же неравнодушных красноярцев, а затем в ближайшее время пристроить их в более подходящие условия.

К сожалению, подобных случаев и в Красноярске, и в районах много: диких животных сначала берут из леса, пока они маленькие и хорошие. Затем сажают в клетку на потеху зевакам. В конце концов медведи гибнут, без малейшего шанса вернуться в природу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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