2020-04-09T10:18:04+03:00
Дом. Семья

«Как сюда залез, бедолага?»: в Хакасии полицейские спасли любопытного щенка, попавшего в смертельную ловушку

Он застрял головой в трубе и, не подоспей помощь, мог погибнуть на железной дороге [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии ночной патруль задержал на железной дороге четвероногого «нарушителя». Фото: УТ МВД России по СФОВ Хакасии ночной патруль задержал на железной дороге четвероногого «нарушителя». Фото: УТ МВД России по СФО
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- Тихо, тихо, собака. Как так можно? Как сюда залез, бедолага?

Щенок-подросток дворовой породы ничего не видел и не слышал, его голова крепко застряла в длинной узкой трубе. Но когда почувствовал на себе человеческие руки – радостно завилял хвостом. Немного усилий – и он уже на свободе, оглядывается по сторонам, смотрит на своих спасителей слегка ошалелыми глазами. Испугался.

В Хакасии помогли щенку. Видео УТ МВД СФО.

- Ты где живешь? Ну, все, - успокаивают его. Щенок пришел в себя, облизал людям руки в знак искренней благодарности и направился в темноту, домой, в сторону промышленной площадки.

Такая вот история произошла несколько дней назад в пригороде хакасской столицы Абакана, на железнодорожной станции Ташеба. Сотрудники транспортной полиции совершали ночной рейд. Так положено, ведь железная дорога – объект повышенной опасности и значимости. Время от времени сюда наведываются любители поживиться нахаляву: то за цветным ломом, то за костылями со шпал.

В темноте внимание наряда патрульно-постовой службы привлекло движение возле путей. Кто-то ползком пробирался к насыпи. И как-то странно: то вперед, то в сторону, то пятится назад. А когда приблизились и осветили фонарем странного «диверсанта», оказалось, что это щенок.

- Его голова застряла в трубе – полутораметровой картонной втулке из-под какого-то рулонного материала, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО. – Вероятно, труба чем-то привлекла пса. Он затолкал в нее голову, а когда попытался освободиться, стало еще хуже. Вот он и начал метаться по местности, приблизился к железнодорожному полотну. А там большой риск погибнуть.

Все могло закончиться печально для любопытного щенка, если бы не появились полицейские и не высвободили его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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