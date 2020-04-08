2020-04-08T14:04:39+03:00
Общество

В красноярских детсадах открылись дежурные группы

Сегодня в детских садах Красноярска заработали разновозрастные дежурные группы. В них записались около тысячи ребятишек в возрасте от 1,5 до 7 лет – около 2% от общего числа воспитанников
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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В красноярских детсадах открылись дежурные группыВ красноярских детсадах открылись дежурные группыФото: Мария ЛЕНЦ
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В дошкольных учреждениях ребёнка примут только в том случае, если родители находятся в безвыходном положении: не могут работать дистанционно, взять больничный или оставить дошкольника с родственниками. Изначально дошколят готовились принять в восьми садиках, но так как спрос был велик, дежурные группы открыли в 21 учреждении, практически в каждом микрорайоне города. Наиболее востребованными оказались группы в Кировском, Ленинском и Советском районах.

- Попасть в эти группы достаточно просто, - объясняет Наталья Дроздова, начальник дошкольного отдела Управления образования г. Красноярска. - Любой работодатель может направить заявку в Управление образования города. И если мы увидим, что эта организация имеет разрешение на работу в этот период, мы связываемся с работодателем и объясняем дальнейшую процедуру оформления.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы хотим обратиться к родителям и призвать их проявлять свою гражданскую позицию. Мы все находимся в сложной ситуации, в режиме самоизоляции, условия на сегодняшний день достаточно жесткие. Но все-таки мы хотим, чтобы посещение детьми детских садов стало действительно крайней мерой.

Сотрудники дежурных садов начали готовить группы ещё вчера. Заменили постельное белье, провели тщательную уборку, обработали игрушки и посуду, закупили продукты, антисептические средства, даже сшили новые маски для воспитателей.

- Сегодня мы только открылись, поэтому наполняемость не очень большая, - рассказывает Елена Ковязина, заведующая Детским садом № 29. – Пришли 15 ребятишек, работают две группы. Усилен утренний фильтр: медики измеряют температуру и проводят осмотр всех дошколят, в группы допускаются исключительно здоровые дети.

Работаем с детьми также, как и в обычные дни. Специфика, конечно, есть. Заметили, что у детей стало популярно играть в докторов, видимо потому что очень много последнее время уделяется внимание этой профессии.

ВАЖНО

В дежурные группы зачисляют детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена, если оба родителя имеют справку о продолжении работы в период действия режима самоизоляции. Если хотя бы один из родителей работает дистанционно из дома, дошкольнику откажут в посещении детского сада.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Работодателям нужно предоставить список детей своих сотрудников с указанием номеров детских садов. В обязательном порядке прикладываются копии справок о продолжении работы в период режима самоизоляции обоих родителей. Дополнительно необходимо указать, если ребёнок воспитывается в неполной семье.

КОНКРЕТНО

Фиксированных сроков подачи списков нет, это можно сделать в любой день.

Пакет документов нужно отправить на электронную почту drozdova@guo.admkrsk.ru.

Информация по телефонам: 8(391)200-35-12, 8(391)200-38-97, 8(391)200-38-70, 8(391)200-35-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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