2020-04-07T11:19:40+03:00
Коронавирус Covid-19

«Uno, dos, cuatro»: красноярские учителя и школьники сделали песню Little Big официальным хитом самоизоляции

Перепевают, перетанцовывают и снимают свои клипы [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские учителя и школьники сделали песню Little Big официальным хитом самоизоляцииКрасноярские учителя и школьники сделали песню Little Big официальным хитом самоизоляции
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Группа Little Big наверняка мечтала об успехе на Евровидении, когда писала свою песню Uno. Но вряд ли авторы задорной песни ожидали, что ее сделаю официальным хитом самоизоляции. Красноярцы так полюбили ее, что начали массово перетанцовывать артистов и снимать клипы – и дети, и взрослые.

Красноярцы сняли ролик на хит Uno. Видео 14-й гимназии Красноярска.

Педагоги гимназии № 14 даже сняли собственный клип, которым и открыли новую учебную четверть. А обаятельному физруку Олегу Неволину почти удалось повторить знаменитый шпагат «пухляка». В создании клипа приняли участие и старшеклассники. Они продемонстрировали коллекцию школьной моды сезона весна-2020: строгий верх и пижамный низ. Ведь во время онлайн-урока за компьютером юбка и классические брюки совершенно не нужны. Финал ролика многозначителен – физрук словно говорит своим ученикам: ребята, мы скучаем без вас!

Добавим, что сейчас школьники и учителя в условиях самоизоляции общаются в новом формате, дистанционно. Открывают для себя новые способы коммуникаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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