Дистанционное обучение в период самоизоляции в Красноярске: как будут учиться школьники

Каникулы закончились, пора в школу, и во время режима самоизоляции красноярские дети будут учиться дома. Как именно это будет организовано? Вопросов немало, ведь такое случилось впервые. Хотя многие учителя давно используют специальные группы в соцсетях и на образовательных платформах, чтобы там давать задания и проверять выполнение, но чтобы все и сразу ушли в онлайн – это новый опыт для всех участников процесса. И, похоже, больше здесь волнуются родители.

Отвечаем на главные вопросы.

Как будет организовано обучение?

В основном школы будут работать на образовательных платформах «Учи.ру», «Якласс», российская электронная школа, а также проводить онлайн-уроки, конференции и консультации через Zoom. В образовательном процессе будут задействованы электронные журналы, мессенджеры и социальные сети. Формы работы самые разнообразные - вебинары, тесты, мастер-классы, онлайн-уроки, видеозанятия, самоподготовка по электронным учебникам, выполнение индивидуальных заданий, консультации.

Школы составили новое расписание.

Будут ли оценки?

Да, будут. Но некоторые школы решили на время отказаться от неудовлетворительных оценок. Вместо «двоек» и «троек» педагоги будут давать развернутый комментарий и проводить работу над ошибками.

Контролировать «посещаемость», давать домашнее задание и следить за его исполнением большинство образовательных учреждений планируют через привычный электронный журнал.

Что делать тем, у кого в семье несколько школьников и один компьютер?

Для таких семей занятия постараются проводить в разное время по особому графику.

Что делать, если дома нет необходимой техник для дистанционного обучения?

- Для них будут готовить пакеты заданий, родители смогут забрать распечатанные материалы в школе. Также задания можно получить по телефону или через электронный журнал, компьютер или ноутбук для этого не нужен.

Как будут работать учителя?

Большинство учителей будут работать из дома. Многие школы обеспечили своих сотрудников необходимой техникой, предоставили компьютеры и ноутбуки во временное домашнее пользование. Часть педагогов получат справки о продолжении работы в режиме самоизоляции и будут вести уроки, находясь в школе.

Горячая линия для родителей: 8962-069-8899, 8908-024-3965.