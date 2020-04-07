«Я кон-дук-тор!»: в Красноярске в маршрутном автобусе у пассажиров потребовали паспорта и справки на перемещение

- Я кондуктор, я у себя дома, ты к себе домой кого попало пускаешь? Нет, спросишь документы?

Про перегибы с контролем за режимом самоизоляции ходят если не легенды, то отдельные случаи уже были.

В Бурятии местная чиновница набросилась в магазине на пенсионера без маски, на Сахалине решили изолировать целый самолет семей, в Саратове устроили многочасовую давку у пунктов выдачи спецпропусков.

Но в Красноярске произошла и вовсе фееричная история.

Кондуктор междугороднего автобуса №119 «Железногорск – Сосновоборск», уж по собственной ли инициативе, или по рекомендации хозяина автобуса, решила самолично проверять у пассажиров паспорта и так называемые спецпропуска – справки для передвижения по городу от работодателей.

Пассажиры, мягко говоря, обалдели, но документы предъявили. Кроме одного.

- Нет справки? Тогда выходите, - по-хозяйски подбоченилась кондуктор, уже, кстати, взявшая плату с молодого парня. – У вас своя работа, у меня своя!

- Кондуктор уже справки требует, - изумился тот. – Вообще обнаглели! От полиция будет, ей покажу справку. А вам-то кто погоны надел? Вы вообще кто?

Я здесь хозяйка . В Красноярске кондуктор автобуса потребовало документы у пассажира. Видео: ТВК.

- Я кон-дук-тор!

- Так вы и не спрашивайте справки с меня никакие. Вы билет мне дайте, обилетьте меня, я заплатил!

- Успеешь! – радостно, входя в азарт, ответила кондуктор. – Че вы все время спорите? Так и скажите, что нету справки! А че вы меня снимаете? – увидев включенный телефон. – Еще фильм какой-то снимает! Вы его выкинуть куда-то хотите?!

Перепалка закончилась банальным «да?» - «балда!» и разговор окончательно перестал быть содержательным. Что было дальше, история умалчивает – видео на этом обрывается.

Впрочем, от этой истории опешили и сами полицейские, посмотревшие видео, которое парень и правда «выкинул» в соцсети.

- Проверять документы, в том числе и справки от работодателя в период самоизоляции никто, кроме правоохранительных органов, не имеет права. – дали в полиции очевидный комментарий. – Даже мы стараемся максимально корректно работать с людьми, не устраивать перегибов. Спрашиваем документы, если уж очевидное нарушение – люди вышли погулять, в общем, без необходимости нарушили правила. Не трогаем пожилых, в крайнем случае, аккуратно очень разъясняем требования безопасности. Ясно, у людей сдают нервы, вот и происходят такие инциденты. Давайте держаться, сохранять здравый смысл.