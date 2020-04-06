Коронавирус в Красноярске, последние новости на 6 апреля 2020 года: диагноз подтвердился еще у троих жителей края

По данным Минздрава региона на 9.00 6 апреля, под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции находились 7 человек (+2 случая за сутки, в том числе один случай в Норильске). И днем стало известно, что трое пациентов получили подтверждение диагноза. Все они находятся в изоляции.

Таким образом, за все время в Красноярском крае зафиксировано 32 подтвержденных диагноза, из них 5 вылечили, 27 изолированы и остаются на лечении.

Под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края на дому находятся 6599 человек (+208 человека за сутки). В период наблюдения, а также накануне снятия домашнего карантина проводится клинический осмотр и забор анализов на коронавирус. После получения отрицательных результатов анализа, на 14 день карантина граждане не представляют опасности для окружающих. Снято с наблюдения 648 человек за последние сутки.

Жителям края рекомендуется при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (или по месту пребывания) и вызвать на дом врача либо скорую помощь с предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом, соблюдать принципы самоизоляции.

В регионе работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. По телефону: 8-800-100-56-53 можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе служб и мерам профилактики.