2020-04-06T11:58:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 6 апреля 2020 года: диагноз подтвердился еще у троих жителей края

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске на 6 апреля 2020 года
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Красноярск опустел. Но новые случаи заражения все же появляются.Красноярск опустел. Но новые случаи заражения все же появляются.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По данным Минздрава региона на 9.00 6 апреля, под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции находились 7 человек (+2 случая за сутки, в том числе один случай в Норильске). И днем стало известно, что трое пациентов получили подтверждение диагноза. Все они находятся в изоляции.

Таким образом, за все время в Красноярском крае зафиксировано 32 подтвержденных диагноза, из них 5 вылечили, 27 изолированы и остаются на лечении.

Под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края на дому находятся 6599 человек (+208 человека за сутки). В период наблюдения, а также накануне снятия домашнего карантина проводится клинический осмотр и забор анализов на коронавирус. После получения отрицательных результатов анализа, на 14 день карантина граждане не представляют опасности для окружающих. Снято с наблюдения 648 человек за последние сутки.

Жителям края рекомендуется при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (или по месту пребывания) и вызвать на дом врача либо скорую помощь с предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом, соблюдать принципы самоизоляции.

В регионе работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. По телефону: 8-800-100-56-53 можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе служб и мерам профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кредитные каникулы в период самоизоляции в Красноярске: кому предоставят и сколько это будет стоить
Рассказываем подробности, как рассчитываться за ипотеку или кредитную карту тем, кто потерял доходы во время режима самоизоляции. Как оформить кредитные каникулы в Красноярске?
Новости 24
В Красноярском крае во время режима самоизоляции начнут работать около 40% занятых в экономике
Китай отправил гуманитарную помощь Красноярскому краю во время пандемии коронавируса
Красноярцев, прилетевших из Таиланда, уже сегодня заберут из обсервационного центра в Новосибирске
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Коты и дети вместо тренажеров: как красноярцы занимаются спортом во время режима самоизоляции
В Красноярском крае стартовало голосование за участников фотоконкурса «Дети, спорт и красота!»
ВТБ установил рекорд по притоку средств на брокерские счета в марте
В Красноярске задержали предполагаемого убийцу семьи из трех человек
График работы детских садов в Красноярске с 6 по 30 апреля 2020: начали работать дежурные группы
Красноярские реаниматологи учатся спасать больных, зараженных коронавирусом
В Якутии разрешат продажу алкоголя, ранее запрещенную во время режима самоизоляции
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
В Красноярске избили медсестру скорой помощи
По тонкому льду. На Красноярском море спасли 9 лыжников
Выделенные полосы в период самоизоляции в Красноярске: с 6 по 30 апреля по ним могут ехать все
Оценка режима самоизоляции в период пандемии коронавируса у красноярцев – 3,9 балла
Красноярский край ввел 2-недельную изоляцию для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга
Красноярцев пугают новым фейком про коронавирус
Коронавирус в Красноярске на 5 апреля 2020 года: четыре случая подтверждены, всего заболевших 29
Справка о работе во время самоизоляции в Красноярске: дает ли право свободно передвигаться по городу
Провалившаяся под лед женщина сумела продержаться до прибытия спасателей, ее спутник погиб
В Красноярске потеплеет до +19 градусов
«Опасно для ребенка!»: красноярцы устроили голодовку в новосибирском обсерваторе