2020-04-06T10:47:49+03:00
Коронавирус Covid-19

График работы соцзащиты в Красноярском крае с 6 по 30 апреля 2020: прием только по записи

Рассказываем, как будут работать отделения соцзащиты Красноярского края в период самоизоляции
Татьяна РЯБИНИНА
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Получатели социальных льгот и субсидий не останутся без помощи. Но она по максимуму дистанционная!Получатели социальных льгот и субсидий не останутся без помощи. Но она по максимуму дистанционная!
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В период распространения коронавирусной инфекции и режима самоизоляции прием граждан будет проводиться строго по предварительной записи. Такой порядок вводится для того, чтобы свести контакты людей к минимуму.

Для того, чтобы записаться на прием или получиться консультацию, нужно позвонить в свое территориальное отделение соцзащиты и заказать обратный звонок. Для этого в каждом территориальном отделении организованы несколько телефонных линий. Оператору нужно будет назвать причину, по которой вы обращаетесь, и номер для обратной связи.

Приходить на прием нужно в назначенное время, с собой нужно взять заранее написанную объяснительную о прерывании режима самоизоляции и документ, удостоверяющий личность.

Напомним, многие социальные льготы и выплаты будут продлены автоматически: субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка, детские пособия, пособия семьям с детьми, в которых родители – инвалиды Можно обойтись без выхода из дома и во многих других случаях. Например, подать готовый пакет документов в электронном виде через портал Госуслуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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