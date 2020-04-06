График работы соцзащиты в Красноярском крае с 6 по 30 апреля 2020: прием только по записи

В период распространения коронавирусной инфекции и режима самоизоляции прием граждан будет проводиться строго по предварительной записи. Такой порядок вводится для того, чтобы свести контакты людей к минимуму.

Для того, чтобы записаться на прием или получиться консультацию, нужно позвонить в свое территориальное отделение соцзащиты и заказать обратный звонок. Для этого в каждом территориальном отделении организованы несколько телефонных линий. Оператору нужно будет назвать причину, по которой вы обращаетесь, и номер для обратной связи.

Приходить на прием нужно в назначенное время, с собой нужно взять заранее написанную объяснительную о прерывании режима самоизоляции и документ, удостоверяющий личность.

Напомним, многие социальные льготы и выплаты будут продлены автоматически: субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка, детские пособия, пособия семьям с детьми, в которых родители – инвалиды Можно обойтись без выхода из дома и во многих других случаях. Например, подать готовый пакет документов в электронном виде через портал Госуслуги.