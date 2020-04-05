Оплата коммунальных услуг при самоизоляции в Красноярске: как изменится и для кого

Из-за пандемии коронавируса в Красноярске и крае начнут действовать новые условия оплаты коммунальных услуг. Такое решение принял глава региона Александр Усс. Соответствующий указ был подписан им накануне, 4 апреля.

Из документа следует: нас ожидает новый порядок оплаты услуг ЖКХ. А именно - правительству края поручено:

- подготовить предложения по снижению установленных указом губернатора от 13.12.2019 «Об утверждении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» предельных индексов изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях края на 2020 год;

- усилить контроль за финансовой устойчивостью ресурсоснабжающих организаций и в случае ухудшения состояния расчетов за потребленные коммунальные ресурсы принять необходимые меры по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям на территории;

Тогда как ресурсоснабжающим организациям рекомендуют:

- воздержаться от ограничения предоставления коммунальных услуг и применения санкций за несвоевременную оплату коммунальных услуг, предоставленных потребителю, попавшему в сложную экономическую ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

- принять меры по реструктуризации просроченной задолженности населения и организаций.