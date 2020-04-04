2020-04-04T08:46:10+03:00
Происшествия

В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами: шесть человек пострадали

ГИБДД разбирается в причинах аварии [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирамиВ Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами
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На Красноярском крае, на 91-м километре федеральной автодороги Р-257, произошла авария с пассажирским автобусом. Есть пострадавшие. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД края, автобус «Неоплан» совершал ночной рейс из Абазы (Хакасия) в Красноярск. По неустановленным пока причинам 58-летний водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, затем слетел с откоса и перевернулся на крышу. Все это произошло сегодня 4 апреля, затемно.

В момент аварии в салоне находились 14 человек. Пассажиры спали, все взрослые, детей нет. Многие даже не поняли, что произошло. К счастью, обошлось без погибших. Однако медицинская помощь потребовалась шестерым пассажирам. Они были доставлены в городскую больницу Дивногорска. Остальные на попутном транспорте доставлены в Красноярск. Среди пассажиров автобуса несовершеннолетних детей не было.

Предположительно, водитель не справился с управлением

Предположительно, водитель не справился с управлением

На место происшествия выехал начальник ОГИБДД по Красноярску Константин Колегов и следственно-оперативная группа. В ближайшее время полицейские проведут проверку в отношении перевозчика, который организовал движение по данному маршруту.

Фото: предоставлено очевидцами

Пострадали 6 человек

Пострадали 6 человек

Автобус лег прямо на крышу. Фото предоставлено очевидцами

Автобус лег прямо на крышу. Фото предоставлено очевидцами

ИСТОЧНИК KP.RU

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