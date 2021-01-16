По данным регионального Управления Роспотребнадзора на 14.00 часов 16 января 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 51631 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. За последние сутки зарегистрировано 323 человека узнали о своем диагнозе COVID-19, выздоровели 330 человек, умерли 25 пациентов. Напомним, в эти данные не входит статистика по закрытым городам, таким как Зеленогорск и Железногорск.Темп прироста за сутки – 0,6 процентов.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6576 контактных человек (+629 за последние сутки).Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 411.Проведено тестов на коронавирус всего 2168368(+8272 за последние сутки).- Красноярский край не изменил позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и находится на 9 месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Прирост заболевших выше порога в 320 человек в сутки. Число выздоровевших вновь превысило количество инфицированных.Тем временем Роспотребнадзор потребовал временно приостановить работу кафе «Солнечный» в ЗАТО поселка Солнечный. Причиной стало несоблюдение мер профилактики коронавируса: отстутствие дистанции и сигнальной разметки, нарушение режима дезинфекции, неправильное ношение масок персоналом. Материалы дела направлены в Ужурский районный суд для решения вопроса.