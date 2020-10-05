«Нет никакого коронавируса!»: неверящий в ковид водитель автобуса объявился в Красноярске

- Вируса нет! - А если найдем? Фото: Мария ЛЕНЦ

- Нет никакого заболевания, никакого коронавируса! Это очередная утка! – в запале «выступает» мужчина в серой кепке (причем защитная маска едва прикрывает рот). – Политика, просто народ разводят.

И все бы ничего, но это водитель 23-го автобуса в Красноярске, который каждый день перевозит сотни пассажиров. Причем объявился он как раз во время рейда по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Сначала терпел, а после, видимо, прорвало на пламенный спич.

- Людей дурят! – разглагольствовал он. Но потом, что называется, ступил на тонкий лед. – Надо брать ружье и...

Напрасно участники рейда (журналисты, полицейские и сотрудники мэрии) призывали к благоразумию: «Вы должны заботиться о пассажирах». Водитель был неумолим: нет никакого ковида, и все тут.

- Если вы так считаете, давайте сейчас поедете в гараж, а завтра руководитель предприятия подойдет к главе департамента транспорта,- заключил один из участников рейда.

Пассажир без маски убегает от полиции в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, он продолжается сегодня с самого утра. И мужчина, отрицающий «корону», оказался далеко не единственным нарушителем. «Безмасочников» хватало среди водителей, кондукторов, пассажиров. Так, один из них, заметив проверяющих, кинулся вон из автобуса, еле догнали, сделали внушение.

Пассажира без маски догнала полиция в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы же напомним, Красноярск и край сейчас на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. Обязательный режим ношения масок никто не отменял, как и социальную дистанцию. Если в общественном месте не надеть «защиту», это грозит штрафом – до 3 тысяч рублей. А для предпринимателей провоз «безмасочных» пассажиров может обернуться штрафом в десятки тысяч.