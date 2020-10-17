Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 17 октября 2020: темп прироста за сутки - 0,9 процентов

Количество заболевших растет Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 17 октября в Красноярском крае за все время 22 534 подтвержденных диагноза (+212 за сутки). Выздоровели 16 387 человек (+101 за сутки). Умерли 593 пациента (+4 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,9 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 1 103 098 (+12715 за сутки).

Под наблюдением 4338 человек (+406 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 180 жителей.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что сейчас наш регион находится на третьем этапе снятия ограничений. Но, учитывая возросшую статистику количества больных, вновь открываются ковидные госпитали.

Как рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, сейчас развернуто 3100 коек для госпитализации пациентов с covid-19, уровень заполненности коечного фонда составляет 76 процентов. Дополнительные места открывают во временном инфекционном госпитале на Рокоссовского, в Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России, а также в Красноярской межрайонной клинической больнице №4.

- Потоки пациентов между собой пересекаться не будут, а это значит, что плановая, экстренная и консультативная помощь для женщин в нашей больнице сохранится, - сообщила Альбина Фокина, главный врач больницы №4.

Для тяжелых больных с пневмонией в реанимациях задействовано 55 аппаратов ИВЛ. Всего для пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, предусмотрено 694 аппарата искусственной вентиляции легких. В инфекционных стационарах в настоящее время развернуто 394 ИВЛ, в том числе 247 по Красноярску.

Круглосуточный телефон горячей линии минздрава: 8 (800) 100-56-33.