«Стали мне, как дети!»: полицейский из Якутии спас и приручил трех диких гусей

Роман выгуливает гусят Фото: МВД Якутии

Проходя мимо отделения полиции в якутском селе Депутатский можно наблюдать необычную картину: полицейский и три гуся, следующие за ним по пятам. Местные жители уже знают - это старший лейтенант полиции Роман Костянов выгуливает своих питомцев. Птенцы от него ни на шаг! Идут, переваливаются на своих лапках, и все оглядываются, чтоб не потеряться. Полицейский для них – папа и мама.

9 июля Роман Костянов был в служебной командировке. В тундре около села Уяндино он случайно увидел трех едва оперившихся птенчиков. Они были очень маленькие, хрупкие. Матери-гусыни рядом не было.

Гусята не выжили были одни в тундре Фото: МВД Якутии

- Я сразу понял, что это поздний выводок, - вспоминает Роман. –Переживал, что не смогут они выжить. Не смог бросить их здесь, поэтому решил взять с собой. Собрал их в коробку и на вертолете привез в свой поселок.

Как только прилетели, построил им из ограждающих сеток небольшой вольер сразу за отделением полиции. С тех пор каждую свободную минуту он там – кормит, поит, чистит, выгуливает. Кормит малышей крупами, травой, иногда угощает рыбой. Коллеги отнеслись к этой ситуации с пониманием. Неподалеку от отделения полиции находится местная хирургия. Доктора, медсестры и пациенты смотрели, как на чудо, когда полицейский приходил выгуливать своих питомцев. После дождей там получалась большая лужа. Птицы с удовольствием плескались в ней.

За два месяца гусята заметно подросли и окрепли. И ведут себя как домашние. Что с ними дальше будет? Роман Костянов уже несколько раз пробовал отпустить гусей. Но те, полетав немного, всегда возвращались обратно.

- Холода уже подступают, а уверенности, что птицы осилят перелет, у меня нет, - переживает их покровитель. - Но если уж я взялся приглядывать за ними, то сейчас просто так бросить птиц на произвол судьбы не могу. Ситуация странная. Я сам охотник и понимаю, что они уже созрели как дичь. Но эти гусята для меня стали, как дети. Наверное, следующие охотничьи сезоны буду брать лицензию только на уток, без гусей.

Посоветовался с коллегами, совместно решили: передать птенцов в Амгинский зоопарк. Роман уже готовит гусей к переезду. В душе немного щемит. Но понимает, что так будет лучше, в первую очередь, для его пернатых малышей. А он будет их навещать.