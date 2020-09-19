Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 19 сентября 2020: как соблюдают противовирусные меры в библиотеках и кинотеатрах

В Красноярске проверили, как соблюдаются меры безопасности Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба на утро 19 сентября 2020 года в Красноярском крае известно о 18 751 подтвержденном диагнозе. За последние сутки заразились 103 жителя, из них 26- это красноярцы. Выздоровели 14 628 человек (+79 за сутки). Коронавирусная инфекция унесла жизнь 526 пациентов (+1 за сутки)

Темп прироста за сутки – 0,6 процента. Проведено тестов на коронавирус всего 897 740 (за последние сутки 7238).

Под наблюдением 2521 человек (+217 новых за сутки).

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что сейчас Красноярский край находится на третьем этапе снятии ограничений. Это означает, что работает почти все, но с условием соблюдения требований Роспотребнадзора.

Соблюдается социальная дистанция Фото: оперштаб

18 сентября в Кировском районе Красноярска проверили, как соблюдаются противовирусные меры в учреждениях культуры. Серьезных нарушений во время рейда не обнаружили - все контактные поверхности дезинфицируются, на входе расположены санитайзеры, ведется контроль температуры сотрудников и посетителей, везде нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

В отперштабе отметили, что для большинства учреждений требования к соблюдению противовирусных мер одинаковые, но есть и моменты, обязательные только для кинотеатров. В детском кинотеатре «Мечта» увеличили интервалы между сеансами, в зрительном зале после каждого сеанса обрабатывают кресла и ковровое покрытие.

Рекомендации Роспотребнадзора выполняются Фото: оперштаб

Также изменилась система продажи билетов: теперь свободные места в системе отображаются через одно, чтобы зрители могли соблюдать социальную дистанцию. В ДК «Кировский» зрителей также рассаживают через одного. Сидеть рядом могут только члены одной семьи.

Библиотеки работают в режиме пункта выдачи приема книг. Читатели могут получить книги только по предварительной записи и заказу литературы.

Книги и журналы, которые возвращают читатели, пять дней находятся «на карантине» в отдельном помещении библиотеки.