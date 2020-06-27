Красноярские врачи рассказали, как сохранить зрение при работе за компьютером

Во время пандемии коронавирусной инфекции многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Тысячи людей по всему миру осваивают новые способы коммуникации, используя смартфоны и компьютеры. А это очень большая нагрузка на зрение.

Чтобы свести к минимуму возможные проблемы с глазами при работе за компьютером, необходимо делать специальную «зарядку». О такой методике рассказали специалисты Красноярской краевой офтальмологической клинической больницы имени профессора П.Г. Макарова. Врачи советуют соблюдать режим труда и отдыха, делать гимнастику для глаз и упражнения для снятия зрительного утомления.

Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики распространил данную методику среди работников красноярского филиала одной из крупнейших ИТ-Компаний. Теперь сотрудникам предстоит ежедневно делать два комплекса гимнастики и пять базовых упражнений. Предполагается, что таким образом профессиональные программисты смогут снизить риски заболеваний органов зрения и повысить производительность труда компании.

КОНКРЕТНО

Врачи рекомендуют:

1. Сделайте легкую разминку. Для этого потрите теплые ладони друг об друга и положите их на закрытые веки, подержав, таким образом, полминуты. Это улучшит кровообращение. После этого слегка надавите на веки 20-30 раз через равные промежутки времени.

2. Полезны вращательные движения. Для этого закройте глаза и медленно вращайте глазными яблоками в одном и в другом направлении попеременно. Сделайте двадцать вращений и несколько подходов.

3. Жмурьтесь! Частое и быстрое зажмуривание глаз на протяжении минуты позволит снять напряжение, восстановить четкость зрения и даже избавиться от головной боли.