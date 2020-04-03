2020-04-03T14:11:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Жительница Якутии пробежала 21 километр в своей однокомнатной квартире во время режима самоизоляции

Весь полумарафон вышел в 1 242 оборота по комнате в 16 квадратных метров
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото из Инстаграма Светланы Хамидулиной.Фото из Инстаграма Светланы Хамидулиной.
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Во время режима самоизоляции особенно сложно приходится любителям спорта: им не хватает движения. Кто-то жалеет, что не успел запастись тренажерами, кто-то проводит время на онлайн-тренировках. Но жительница города Алдан в Якутии Светлана Хамидулина нашла экстремальное решение: она без остановки пробежала полумарафон в своей однокомнатной квартире в комнате размером 16 квадратных метров!

Светлана бегала по кругу и сделала 1 242 оборота! От таких виражей у нее кружилась голова и даже была мысль остановиться. Но нет, дистанция пройдена!

Дистанцию она бежала под музыку, сначала с ней пытался бегать кот, однако, веселого в таком полумарафоне немного.

Судя по впечатлениям бегуньи, такой подвиг повторять можно далеко не всем. Вот что рассказывает Светлана:

Фото из Инстаграма Светланы Хамидулиной.

Фото из Инстаграма Светланы Хамидулиной.

- На девятом километре я почувствовала легкую тошноту и головокружение. До 15-го километра бежала через боль - колени сходили с ума от частых поворотов. На 16-м я рыдала. Потом боль немного отпустила, я начала петь и разговаривать с собой. Хотелось нырнуть в сугроб с головой.

Она и сама не хочет повторять свой полумарафон. Только разве марафон, шутит Светлана, а это 42 километра и в два раза больше оборотов по комнате!

Отметим, что во время режима самоизоляции в марафоны и полумарафоны в своих квартирах отправились жители нескольких странах, теперь среди них есть и россиянка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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