Отсрочка оплаты коммунальных услуг во время режима самоизоляции в Красноярске: куда обращаться

Можно ли получить отсрочку оплаты коммунальных услуг во время режима самоизоляции красноярцам, попавшим в сложную ситуацию в связи со сложившимися обстоятельствами? Ведь нерабочий период продлен до конца апреля, многие организации и фирмы закрылись, а их сотрудники отправлены на режим самоизоляции. Работают только те структуры, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность города. К тому же многие красноярцы, которые привыкли вносить плату за коммуналку на почте или через терминалы, добросовестно сидят дома.

Так как же быть с коммунальными платежами?

Роман Казаков, руководитель организации «Народный контроль в сфере ЖКХ» рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск, что несколько управляющих компаний и ТСЖ в городе разослали в последней платежке собственникам жилья информацию: они отменяют до июня начисление пени, если горожане по каким-то причинам не смогут заплатить коммунальные платежи вовремя.

Обратите внимание, что отменяют пени, а не сами платежи. То есть за потребленные электроэнергию, тепло и воду все равно придется заплатить – не сможете за март рассчитаться в течение апреля, долг перейдет на май, на июнь. Но без пени. Предоставляемая мера – это жест доброй воли УК, но злоупотреблять ею нельзя.

Добавим, что многие УК и ТСЖ перешли на удаленную работу, их офисы закрыты. Поэтому все вопросы к сотрудникам нужно задавать в телефонном режиме – все номера телефонов должны быть указаны в платежных документах.

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