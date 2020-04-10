2020-04-10T15:00:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Кому можно работать в период самоизоляции в Красноярске: губернатор расширил список предприятий

Публикуем список предприятий, которым разрешено работать во время режима самоизоляции в Красноярске [список]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае расширен список предприятий, которым можно работать при самоизоляции.В Красноярском крае расширен список предприятий, которым можно работать при самоизоляции.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Александр Усс расширил перечень предприятий, которым можно работать в период режима самоизоляции. Соответствующий указ главы Красноярского края был подписан в пятницу, 10 апреля.

Напомним, из-за введения в регионе режима самоизоляции – для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса, многие организации оказались временно закрыты.

Ограничения не коснулись только экстренных служб; предприятий с непрерывной работой; медиков и тех, кто занимается соцобслуживанием; доставок лекарств и медицинских изделий; операторов по вывозу мусора; обслуживающих здания организаций; доставок товаров и сырья; строителей; перевозчиков; дезинфекторов; почты; печатных и электронных СМИ; ритуальных служб; лесной отрасли; дорожников; МФО, поддерживающих малый и средний бизнес; предприятий, осуществляющих неотложные погрузочно-разгрузочные и ремонтные работы…

Но – повторимся – список значительно дополнен. Теперь могут также запускаться:

- организации, обеспечивающие производство и транспортировку продуктов и товаров первой необходимости;

- страховые компании, оформляющие обязательную медстраховку;

- предприятия, отвечающие за транспортную безопасность;

- организации, обслуживающие тахографы и системы ГЛОНАСС;

- адвокаты;

- охраняющие здания организации;

- ремонтирующие и монтирующие охранно-пожарные системы компании;

- строительные предприятия;

- компании, реализующие семена, саженцы, удобрения и садовый инвентарь;

- предприятия, выполняющие оборонный заказ;

- распространители продукции СМИ;

- производители полиграфии;

- те, кто обслуживает кассовые аппараты;

- ремонтники бытовой, компьютерной техники и периферии;

- приюты, отвечающие за содержание животных;

- организации, выполняющие ТО транспорта;

- компании, занимающиеся поддержкой малого и среднего бизнеса, объединения работодателей;

- организации, оказывающие транспортные, бухгалтерские и аудиторские услуги фирмам, работа которых не приостановлена;

Изменения вступают в силу с 11 апреля. Что касается сферы индустрии красоты, разрешено открыться только тем салонам, что обеспечивают услуги на основании медицинской лицензии. То есть парикмахерские пока не работают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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