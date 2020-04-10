Кому можно работать в период самоизоляции в Красноярске: губернатор расширил список предприятий
Александр Усс расширил перечень предприятий, которым можно работать в период режима самоизоляции. Соответствующий указ главы Красноярского края был подписан в пятницу, 10 апреля.
Напомним, из-за введения в регионе режима самоизоляции – для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса, многие организации оказались временно закрыты.
Ограничения не коснулись только экстренных служб; предприятий с непрерывной работой; медиков и тех, кто занимается соцобслуживанием; доставок лекарств и медицинских изделий; операторов по вывозу мусора; обслуживающих здания организаций; доставок товаров и сырья; строителей; перевозчиков; дезинфекторов; почты; печатных и электронных СМИ; ритуальных служб; лесной отрасли; дорожников; МФО, поддерживающих малый и средний бизнес; предприятий, осуществляющих неотложные погрузочно-разгрузочные и ремонтные работы…
Но – повторимся – список значительно дополнен. Теперь могут также запускаться:
- организации, обеспечивающие производство и транспортировку продуктов и товаров первой необходимости;
- страховые компании, оформляющие обязательную медстраховку;
- предприятия, отвечающие за транспортную безопасность;
- организации, обслуживающие тахографы и системы ГЛОНАСС;
- адвокаты;
- охраняющие здания организации;
- ремонтирующие и монтирующие охранно-пожарные системы компании;
- строительные предприятия;
- компании, реализующие семена, саженцы, удобрения и садовый инвентарь;
- предприятия, выполняющие оборонный заказ;
- распространители продукции СМИ;
- производители полиграфии;
- те, кто обслуживает кассовые аппараты;
- ремонтники бытовой, компьютерной техники и периферии;
- приюты, отвечающие за содержание животных;
- организации, выполняющие ТО транспорта;
- компании, занимающиеся поддержкой малого и среднего бизнеса, объединения работодателей;
- организации, оказывающие транспортные, бухгалтерские и аудиторские услуги фирмам, работа которых не приостановлена;
Изменения вступают в силу с 11 апреля. Что касается сферы индустрии красоты, разрешено открыться только тем салонам, что обеспечивают услуги на основании медицинской лицензии. То есть парикмахерские пока не работают.
ИСТОЧНИК KP.RU
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