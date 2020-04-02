Анализ кошек на коронавирус в Красноярске: где сдать анализы и получить результаты

Последние новости - китайские ученые выяснили, что кошки могут болеть COVID-19, а вот собак эта зараза не берет. Сразу возникают вопросы: можно ли сдать анализ кошки на коронавирус в Красноярске?

Может ли заразиться человек от животного?

Ответ на последний вопрос – нет.

А что касается проверок, то мы обзвонили несколько частных ветклиник, и выяснили, что с подобными просьбами в Красноярске к ним пока никто не обращался. Но теоретически, а после последнего сообщения такой интерес, вероятнее всего, возникнет, и:

- Все исследования проводили исключительно в лаборатории, - рассказали нам в клиниках. - В ветклиниках можно сделать ПЦР анализ на коронавирус. Для анализов у животного берут соскоб, так как вирус у животных протекает в кишечном тракте, а не как у человека - в легких. Материал для анализов передают в лабораторию, в Красноярске ветлечебницы сотрудничают с «Инвитро». Для получения результатов нужно пять-семь рабочих дней. Стоит такая проверка порядка 1000 рублей.

Кстати, ветеринары рассказали: кошки всегда были переносчиками коронавируса, и что удивляться тут нечему. Но коронавирус у животных отличается от человеческой инфекции и поэтому для людей не опасен.

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