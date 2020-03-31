В Красноярске выкидывают кошек и собак из-за боязни коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T04:11:25+03:00

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Жители Красноярска начали выбрасывать на улицу домашних кошек и собак из-за боязни коронавируса. Напомним, такое уже было в Китае: поверив фейкам о том, что животные могут быть переносчиками новой инфекции, люди массово стали выкидывать их в окна.

- Начитавшись такого же бреда, некоторые жители Красноярска тоже повышвыривали своих питомцев на улицу, - сообщили в группе «Солнечный. Помощь животным». – В итоге многие животные (теперь не только уличные) остались практически без пропитания и помощи от человека.

Поэтому волонтеры призывают: делая покупки, подумайте о тех, кто выживает на улице, о самых беззащитных, возьмите хоть пакетик обычного корма. Возможно, это спасет чью-то жизнь:

- Даже, если вы вышли на пять минут в магазин за едой или вынести мусор, оставьте где-то миску с едой, водой. Животные найдут ее. Будьте неравнодушными не только к своей беде.

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Коронавирус у кошек

Читая, как люди в Китае сходят с ума от страха и выбрасывают на помойку вполне здоровых животных, мне в голову приходит только одна мысль - это ж как надо бояться за собственную жизнь. Если не выбрасывают котов, то упаковывают их в полиэтилен и маски так, что бедное животное от стресса пучит глаза. Благодаря китайской эпидемии весь мир выучил слово коронавирус и разжился сотней страшилок, приплетая сюда собак, коров, кошек и даже хомячков. А теперь - выдыхаем. Коронавирус у кошек и котов - совсем другая история и симптоматика. Даже собакам от кошек он не передается, не то что людям. И да, он не настолько смертельно страшен (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU