Эндоскописты краевого онкодиспансера впервые самостоятельно провели сложную операцию

Операция выполнялась под общей анестезией Фото: Краевой онкодиспансер

В прошлом месяце специалисты эндоскопического отделения краевого онкодиспансера впервые самостоятельно удалили крупную опухоль в прямой кишке методом подслизистой диссекции – это операция по удалению единым блоком пораженного опухолью участка слизистой оболочки и части подслизистого слоя с помощью специального эндоскопического инструментария.

Врачи во время операции Фото: Краевой онкодиспансер

Операция выполнялась под общей анестезией. Через прямую кишку вводится эндоскоп до места опухоли, затем определяются границы опухоли, по этим границам прижигаются сосуды, чтобы предотвратить развитие кровотечения. После в подслизистый слой вводится специальный раствор, который отделяет его от мышечного слоя на 5-7 миллиметров. Затем производится удаление слизистой единым блоком с опухолевой тканью. Удаленный участок направляется на гистологическое исследование.

Диаметр опухоли составлял порядка семи сантиметров Фото: Краевой онкодиспансер

– Раньше мы уже выполняли подобные операции, но опухоли были гораздо меньше, – рассказал Максим Поляков, врач – эндоскопист проводивший диссекцию. – Такой объем сделали впервые: диаметр опухоли составлял порядка семи сантиметров.

Несомненные плюсы операции: несмотря на большой объем, это все же органосохраняющая операция, то есть сохраняется просвет кишки, орган будет нормально функционировать. Кроме того, мировая статистика свидетельствует о том, что при таком способе удаления опухоли вероятность рецидива практически равна нулю. Малоинвазивные операции особенно хороши для пациентов в возрасте – восстановление проходит гораздо быстрее.

Отметим, 67-летняя пациентка в послеоперационном периоде чувствовала себя удовлетворительно и была выписана на пятые сутки после операции.

Максим Поляков, врач – эндоскопист проводивший диссекцию Фото: Краевой онкодиспансер

В проекте «Клиника года - 2020», который уже третий год проводит медиахолдинг «Комсомольская правда», эндоскопическое отделение краевого онкодиспансера в номинации «Достижения в медицине» представляет как раз Максим Поляков. Он поделился планами на будущее:

– Весь мир сейчас идет по пути малоинвазивной хирургии, - Мы вдохновились прошедшим в прошлом году мастер-классом ведущих экспертов из Санкт-Петербурга Александра Смирнова и Руслана Лукьянчука. Наша самостоятельная операция длилась пять часов, поскольку достаточного опыта у нас еще нет, но, разумеется, мы будем совершенствоваться в этом направлении. Пока начнем с прямой кишки, это самый безопасный участок, и по мере накопления опыта пойдем дальше.

Напоминаем, что голосование за участников проекта «Клиника года - 2020» продлится до 15 ноября включительно. Если хотите поддержать любимого доктора, то переходите по этой ссылке.