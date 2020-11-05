«Сколько больных, их мучения и кашель с кровью»: беременная красноярка рассказала, как лечилась в больнице от коронавируса

Будущая мама бесконечно благодарна врачу скорой, которая настояла на ее госпитализации Фото: instagram.com

В пандемию коронавируса у большинства пациентов диагноз один - COVID-19. Медики называют этот вирус коварным и непредсказуемым. Пока нет объяснения, почему одни выздоравливают, а другие уходят. Поэтому у каждого пациента своя личная история борьбы с коронавирусом. Рассказ одной из пациенток опубликовала в соцсетях Краевая клиническая больница.

Весь сентябрь девушка готовилась к свадьбе. Планировали пригласить небольшое количество гостей, чтобы все свои – весело и легко.

Больше всего она переживала за своего малыша Фото: instagram.com

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, за неделю до торжества будущие молодожены встретились с близкими друзьями. Буквально через пару дней они позвонили и сообщили, что не смогут поздравить жениха и невесту лично – заболели коронавирусом. Молодые решили свадьбу не отменять, хотя родители настаивали все отменить и перенести. Тем более что невеста на седьмом месяце беременности. Но кому захочется отменять такое событие, когда гости приглашены, зал заказан, платье и костюм наглажены.

Свадьба прошла шикарно Фото: О своей истории выздоровления красноярка решила рассказать публично Фото: instagram.com

Далее публикуем рассказ невесты полностью:

«День свадьбы прошел шикарно, все было отлично, но на следующии день у меня появилась небольшая температура и щекотание в груди. Ну, подумали, перетрудилась, перенервничала, тем более я в положении на 7 месяце. На следующии день температуры не было, но щекотание в груди осталось и пропало обоняние. Тут мы приняли решение звонить врачу. До поликлиники не дозвонились, вызвали скорую.

Скорая помощь приехала быстро и ко мне поднялась совсем молодая девушка, которои я до конца жизни буду благодарна. Дело в том, что она сразу заподозрила у меня пневмонию и немедля мы поехали в Краевую больницу. Я даже вещи с собои никакие не взяла, думала, ну что там может быть, признаки минимальны. Посмотрят, да отпустят. Сделали КТ, диагноз подтвердился - двусторонняя пневмония (поражение легких уже на 20%), с подозрением на ковид. При этом симптомы были минимальны. Страшно подумать, что было бы, если я потянула время или в скорои бы та самая девушка не настояла на моеи госпитализации.

О своей истории выздоровления красноярка решила рассказать публично Фото: instagram.com

Положили меня в пульмонологию номер 1. Я была в ужасе от увиденного. Сколько больных, их мучения, харкания кровью и бесконечный кашель. Молодые врачи, санитары и медсестры в постоянных бегах и заботах, совсем молодые и так переживающие за каждого болеющего. От всего увиденного у меня был шок, все на кислороде, люди замученные болезнью. Я такого не видела, всего ужаса не описать, да и вспоминать страшно. 9 дней я пролежала в этом отделении. Каждый день врачи следили за мной и малышом, проверяли буквально все, каждый день анализ крови, УЗИ, прослушивание сердца ребенка. Главная задача была вылечить меня и не допустить ранних родов или не дай Бог замирание беременности. Консилиум врачей подобрал мне правильное лечение, и я быстро и мягко пошла на поправку. Перевели в чистое отделение пульмонологии через 9 дней, там мне стало еще лучше, более спокойная обстановка хорошо подействовала на лечение и в скором времени меня выписали!».

Симптомы были минимальны Фото: instagram.com

Почему она решила рассказать о своей болезни? Говорит, что в благодарность медикам за их каторжный труд, за то, что помогли выздороветь ей самой и ее малышу:

«12 дней там заставили поверить, что все доктора, медсестры и санитарочки просто зарабатывают себе святой венец перед Богом! Столько терпения, учтивости и тепла и главное - знания своего дела!».

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