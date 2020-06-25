Врачи краевого онкодиспансера провели сложнейшую операцию для спасения жизни 67-летней пациентки

67-летняя пациентка поступила в краевой онкодиспансер с серьезным диагнозом. У нее диагностировали крупную опухоль в прямой кишке. Женщине требовалось срочное хирургическое вмешательство. Врачи решили применить для ее лечения новейший метод подслизистой диссекции, который ранее не использовали в своей практике.

Как действовали хирурги? Под общей анестезией через прямую кишку ввели эндоскоп до места опухоли, чтобы определить ее границы, по ним же после прижгли сосуды, чтобы предотвратить развитие кровотечения. Затем в подслизистый слой ввели специальный раствор, который помог отделить от мышечного слоя пораженную слизистую. Затем этот участок удалили единым блоком вместе с опухолевой тканью, которую направили на гистологическое исследование.

врач-эндоскопист Максим Поляков Фото:kraszdrav.ru

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения отметили, что подобные манипуляции широко применяются в мире для профилактики рака пищеварительного тракта. И вот сейчас эту методику освоили и красноярские хирурги.

– Раньше мы уже выполняли подобные операции, но опухоли были гораздо меньше, – рассказал врач-эндоскопист Максим Поляков, проводивший диссекцию. – Такой объем сделали впервые: диаметр опухоли составлял порядка семи сантиметров. Наша самостоятельная операция длилась пять часов, поскольку достаточного опыта у нас еще нет. Но, разумеется, мы будем совершенствоваться в этом направлении. Пока начнем с прямой кишки, это самый безопасный участок, и по мере накопления опыта пойдем дальше.

Операция длилась 5 часов Фото:kraszdrav.ru

Доктор добавил, что малоинвазивные операции особенно хороши для пациентов в возрасте. Ведь восстановление в этом случае проходит гораздо быстрее. Об этом можно судить и по состоянию пациентки, которая хорошо себя чувствовала в послеоперационном периоде. Ее выписали на пятые сутки после хирургического вмешательства. Женщина безмерно благодарна врачам и надеется, что больше не попадет на больничную койку. Ведь, если верить статистическим данным, при таком способе удаления опухоли вероятность рецидива практически равна нулю.