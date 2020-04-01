В Красноярском крае началась благотворительная акция #БудьДома

Уже неделю волонтёры «Единой России» обзванивают людей, требующих особого внимания - тех, кто обращался в общественные приёмные «ЕР», пожилых партийцев. Информацию о нуждающихся в помощи людях передают и секретари «первичек».

Именно для таких людей 31 марта началась благотворительная акция по доставке недельного запаса продуктов и предметов первой необходимости, в числе которых и спецвыпуск «Комсомольской правды», посвященный коронавирусу. Подчеркнем, что требования безопасности строго соблюдаются: все визиты совершаются только в медицинских масках и перчатках, а сама передача продуктов – бесконтактная.

Рассказывает секретарь Красноярского регионального отделения партии Алексей Додатко:

- Я съездил в Ветлужанку в семью Геннадия Борисовича и Натальи Михайловны. Оба, к сожалению, на инвалидности, воспитывают 12-летнюю дочь. Дальше к акции подключаются партийцы из территорий края.

Алексей Додатко: "Меры безопасности прежде всего". Фото предоставлено КРО "ЕДИНОЙ РОССИИ".

Депутат Вера Оськина вместе с активистами регионального отделения партии навестила пенсионеров Ленинского и Свердловского районов Красноярска. Сначала партийцы посетили Клавдию Терентьевну Моисееву и передали ей коробку с продуктами и предметами первой необходимости.

- Живет Клавдия Терентьевна одна, ей 79 лет. Была нам очень рада. Сфотографироваться постеснялась, предлагала вместе с ней попить чаю... Мы поговорили с ней о соблюдении режима самоизоляции, предложили звонить, если что-то нужно будет купить... Но Клавдия Терентьевна сказала, что о ней, если что, позаботятся соседи или ее подруги, - рассказала Вера Оськина.

Евгении Алексеевне Пиршиной, которая также предложила попить чай, партийцы объяснили, что чаепитие придется отложить и строго выполнять режим самоизоляции, пока не нормализуется эпидемиологическая обстановка.

- Несмотря на свою маломобильность, Евгения Алексеевна занимается аппликацией. Вся стена завешана картинами: маленькими и большими. В знак благодарности Евгения Алексеевна тут же сняла со стены одну из картин и подарила ее нам. Мы, в свою очередь, передали картину в региональный исполком, - поделилась Вера Егоровна.

Депутат Заксобрания Вера Оськина побывала у пенсионеров Лениского и Свердловского районов. Фото предоставлено КРО "ЕДИНОЙ РОССИИ".

Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Александр Новиков навестил жителей Октябрьского района.

Это, в частности, Любовь Дмитриевна Сапунова, ей 73 года, соблюдает карантинный режим и не выходит в магазин за продуктами. Пенсионерка Тамара Алексеевна Куклина живет с сыном-инвалидом 1 группы и тоже нуждается в поддержке, которую она получила во время благотворительной акции.

- Мы сейчас объединили усилия с однопартийцами и стараемся помогать жителям края, которые не могут самостоятельно сходить в магазин или в аптеку из-за режима карантина. Сейчас в партии мы объявили дополнительный набор волонтеров, и собираемся в дальнейшем усиливать эту работу. Только объединившись, только все вместе мы сможем справиться с этой общей бедой. Сейчас самое главное для каждого жителя города и края – это проявить сознательность и оставаться дома. В свою очередь мы сделаем все возможное, чтобы помочь землякам не подвергать себя риску, - отметил Александр Новиков.

Депутат Заксобрания Александр Новиков доставил продуктовый набор пенсионерам Октябрьского района. Фото предоставлено КРО "ЕДИНОЙ РОССИИ".

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина отправилась к жителям Советского района. Помощь понадобилась пенсионеркам Галине Трофимовне Ковалевой (74 года), Валентине Ивановне Алексеевой (79 лет), Лидии Емельяновне Шахматовой (81 год), а также одинокой маме двоих детей Рейхан Чурбановой. Елена Пензина доставила им продуктовые наборы, в которых есть сливочное и растительное масло, сыр, филе индейки, рыбные и овощные консервы, молоко и сливки, мясные изделия, яйца, фрукты, чай, джем, печенье, изюм, антибактериальные салфетки и жидкое антибактериальное мыло.

Елена Евгеньевна также рассказала одинокой маме о мерах социальной поддержки и положенных ей денежных выплатах. - В Красноярске проживает большое количество одиноких пенсионеров, которые в свое время много сделали для страны. Сейчас они нуждаются в нашей помощи. Кто если не мы? Своим родителям-пенсионерам я строго запретила выходить из дома. Но не у каждого жителя из группы риска есть близкие люди, способные оказать помощь и заботу. Такие люди остаются один на один со сложившейся ситуацией. Они наиболее дисциплинированы, выполняют все требования, стараются не выходить из дома. Это очень тяжело для них. Наша поддержка важна, - считает Елена Пензина.

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Телефон «горячей линии» волонтерского центра «Единой России»: +7(929)331-25-11. Здесь можно оставить заявку на оказание помощи.