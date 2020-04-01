2020-04-01T15:15:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярском крае началась благотворительная акция #БудьДома

Помощь получат люди из «группы риска»: пенсионеры, ветераны, инвалиды
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото предоставлено КРО "ЕДИНОЙ РОССИИ".Фото предоставлено КРО "ЕДИНОЙ РОССИИ".
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Уже неделю волонтёры «Единой России» обзванивают людей, требующих особого внимания - тех, кто обращался в общественные приёмные «ЕР», пожилых партийцев. Информацию о нуждающихся в помощи людях передают и секретари «первичек».

Именно для таких людей 31 марта началась благотворительная акция по доставке недельного запаса продуктов и предметов первой необходимости, в числе которых и спецвыпуск «Комсомольской правды», посвященный коронавирусу. Подчеркнем, что требования безопасности строго соблюдаются: все визиты совершаются только в медицинских масках и перчатках, а сама передача продуктов – бесконтактная.

Рассказывает секретарь Красноярского регионального отделения партии Алексей Додатко:

- Я съездил в Ветлужанку в семью Геннадия Борисовича и Натальи Михайловны. Оба, к сожалению, на инвалидности, воспитывают 12-летнюю дочь. Дальше к акции подключаются партийцы из территорий края.

Алексей Додатко: "Меры безопасности прежде всего". Фото предоставлено КРО "ЕДИНОЙ РОССИИ".

Алексей Додатко: "Меры безопасности прежде всего". Фото предоставлено КРО "ЕДИНОЙ РОССИИ".

Депутат Вера Оськина вместе с активистами регионального отделения партии навестила пенсионеров Ленинского и Свердловского районов Красноярска. Сначала партийцы посетили Клавдию Терентьевну Моисееву и передали ей коробку с продуктами и предметами первой необходимости.

- Живет Клавдия Терентьевна одна, ей 79 лет. Была нам очень рада. Сфотографироваться постеснялась, предлагала вместе с ней попить чаю... Мы поговорили с ней о соблюдении режима самоизоляции, предложили звонить, если что-то нужно будет купить... Но Клавдия Терентьевна сказала, что о ней, если что, позаботятся соседи или ее подруги, - рассказала Вера Оськина.

Евгении Алексеевне Пиршиной, которая также предложила попить чай, партийцы объяснили, что чаепитие придется отложить и строго выполнять режим самоизоляции, пока не нормализуется эпидемиологическая обстановка.

- Несмотря на свою маломобильность, Евгения Алексеевна занимается аппликацией. Вся стена завешана картинами: маленькими и большими. В знак благодарности Евгения Алексеевна тут же сняла со стены одну из картин и подарила ее нам. Мы, в свою очередь, передали картину в региональный исполком, - поделилась Вера Егоровна.

Депутат Заксобрания Вера Оськина побывала у пенсионеров Лениского и Свердловского районов. Фото предоставлено КРО "ЕДИНОЙ РОССИИ".

Депутат Заксобрания Вера Оськина побывала у пенсионеров Лениского и Свердловского районов. Фото предоставлено КРО "ЕДИНОЙ РОССИИ".

Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Александр Новиков навестил жителей Октябрьского района.

Это, в частности, Любовь Дмитриевна Сапунова, ей 73 года, соблюдает карантинный режим и не выходит в магазин за продуктами. Пенсионерка Тамара Алексеевна Куклина живет с сыном-инвалидом 1 группы и тоже нуждается в поддержке, которую она получила во время благотворительной акции.

- Мы сейчас объединили усилия с однопартийцами и стараемся помогать жителям края, которые не могут самостоятельно сходить в магазин или в аптеку из-за режима карантина. Сейчас в партии мы объявили дополнительный набор волонтеров, и собираемся в дальнейшем усиливать эту работу. Только объединившись, только все вместе мы сможем справиться с этой общей бедой. Сейчас самое главное для каждого жителя города и края – это проявить сознательность и оставаться дома. В свою очередь мы сделаем все возможное, чтобы помочь землякам не подвергать себя риску, - отметил Александр Новиков.

Депутат Заксобрания Александр Новиков доставил продуктовый набор пенсионерам Октябрьского района. Фото предоставлено КРО "ЕДИНОЙ РОССИИ".

Депутат Заксобрания Александр Новиков доставил продуктовый набор пенсионерам Октябрьского района. Фото предоставлено КРО "ЕДИНОЙ РОССИИ".

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина отправилась к жителям Советского района. Помощь понадобилась пенсионеркам Галине Трофимовне Ковалевой (74 года), Валентине Ивановне Алексеевой (79 лет), Лидии Емельяновне Шахматовой (81 год), а также одинокой маме двоих детей Рейхан Чурбановой. Елена Пензина доставила им продуктовые наборы, в которых есть сливочное и растительное масло, сыр, филе индейки, рыбные и овощные консервы, молоко и сливки, мясные изделия, яйца, фрукты, чай, джем, печенье, изюм, антибактериальные салфетки и жидкое антибактериальное мыло.

Елена Евгеньевна также рассказала одинокой маме о мерах социальной поддержки и положенных ей денежных выплатах. - В Красноярске проживает большое количество одиноких пенсионеров, которые в свое время много сделали для страны. Сейчас они нуждаются в нашей помощи. Кто если не мы? Своим родителям-пенсионерам я строго запретила выходить из дома. Но не у каждого жителя из группы риска есть близкие люди, способные оказать помощь и заботу. Такие люди остаются один на один со сложившейся ситуацией. Они наиболее дисциплинированы, выполняют все требования, стараются не выходить из дома. Это очень тяжело для них. Наша поддержка важна, - считает Елена Пензина.

Важно!

Телефон «горячей линии» волонтерского центра «Единой России»: +7(929)331-25-11. Здесь можно оставить заявку на оказание помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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