2020-04-01T14:14:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Крупные предприятия готовы помочь больницам Красноярска с приобретением необходимого дорогостоящего оборудования

Они закупают рентгенаппараты, аппараты ИВЛ, бесконтактные термометры
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Крупные предприятия готовы помочь больницам Красноярска с приобретением дорогостоящего оборудованияКрупные предприятия готовы помочь больницам Красноярска с приобретением дорогостоящего оборудованияФото: Мария ЛЕНЦ
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Крупные предприятия Красноярского края готовы помочь больницам с приобретением необходимого оборудования и расходных материалов. Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича (БСМП), где проходят лечение все заразившиеся коронавирусом пациенты, уже получила два передвижных современных цифровых рентгеновских аппарата общей стоимостью почти 100 тысяч евро, которые приобрел СУЭК. Но это не все, компания намерена приобрести аппараты для искусственной вентиляции легких и другого оборудования для медицинских учреждений края.

«Норникель» приобретает 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, 20 мониторов состояния пациентов, 4 цифровых рентгеновских аппаратов и другое медоборудование на 120 миллионов рублей. Их распределят не только в больницах краевого центра, но и в других городах, в том числе в Норильске.

«РУСАЛ» взял на себя заботу о защитных и дезинфицирующих средствах и бесконтактных термометрах, все согласовывается с Минздравом РФ. В скором времени партии важного груза отправятся по районам края.

«Полюс» доставил в Красноярск около 1000 российско-японских экспресс-тестов для диагностики COVID-19. До 19 апреля ожидается поставка еще 10 тысяч аналогичных тестов. Время диагностики в этих новейших тест-системах снижено до полутора часов. Современным оборудованием будет дооснащена лаборатория Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Это позволит увеличить производительность лаборатории ФСНКЦ более чем в два раза.

Свой вклад вносят в борьбу с коронавирусом и небольшие предприятия: 11 организаций выпускают в сутки около 62 тысяч бытовых защитных масок. В ближайшие дни это количество планируется увеличить еще на 10 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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