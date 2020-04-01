Затопит ли Красноярск весенним паводком и почему нужно готовиться к «большой воде» рассказали в МЧС

Пока все силы в крае направлены на борьбу с коронавирусом, в сотрудников МЧС одна из приоритетных задач – подготовиться к предстоящему половодью. Минувшая зима оказалась богатой на осадки. Кроме того, ранее потепление ускорило процесс их таяния.

Специалисты МЧС предупреждают: половодье пройдет в два этапа. Первая волна: конец марта – 2-я декада апреля. В центральных и южных районах края подтопит низины, возможно, есть риск размыва дорог и дамб. В этом плане в зоне риска Ужурский, Тюхтетский, Шарыповский, Боготольский, Рыбинский, Минусинский, Идринский и Курагинский районы.

Вторая волна пойдет с конца апреля и по начало июня. В это время будут активно таять снега в предгорных и горно-таежных районах Саян. Вскроются Енисей, Ангара и их притоки. Основная опасность периода – подъем уровней воды в реках и подтопление населенных пунктов и объектов экономики, попадающих в зону подтопления.

Нужно готовиться к мощным заторам льда и угрозе разрушения защитных гидротехнических сооружений. В этом плане наиболее уязвимы Ермаковский, Балахтинский, Бирилюсский, Енисейский, Каратузский, Курагинский, Минусинский, Северо-Енисейский, Туруханский районы и Эвенкия.

Проблемы могут доставить не только реки, но и талые воды, стекающие с возвышенностей. В частности, в Красноярске. Но если коммунальщики вовремя очистят ливневки, затопленных улиц удастся избежать.

Для информации: толщина льда на реках края на 31 марта составляет:

- Дудинка – Верещагино: 67–112 см (на 10–20 см меньше среднемноголетних значений)

- Ворогово – Енисейск: 39–73см (на 10–40 см меньше среднемноголетних значений)

- на Ангаре в районе деревни каменки: 51–72 см

- на Подкаменной Тунгуске в районе Ванавары: 74 см (близко к среднему значению)

- на Кане: 55–63 см (на 18–27 см меньше)

- на Чулыме у Балахты: 60 см (меньше на 24 см).

- на Красноярском водохранилище возле Новоселово: 45–76 см.