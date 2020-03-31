В Красноярском филиале Россети Сибирь с переходом «на удаленку» почти в три раза выросло количество звонков потребителей

Специалисты Центра по обращению клиентов проанализировали динамику обращений в компанию. С начала работы офисов в дистанционном режиме наблюдается общий рост количества обращений – за счет увеличения звонков на горячую линию.

Общее число обращений по региону в период дистанционной работы офисов с 18 по 29 марта составило 4778. При этом если через call-центр по телефону «горячей линии» 8-800-1000-380 в обычное время обращалось порядка 900 человек, то в последние 10 дней число обращений составило 2663 (!). То есть прирост составил 2,9 раза.

Также выросло количество заявок на оказание различных услуг. В основном клиенты обращаются через сайт компании www.rosseti-sib.ru, также выросло число обращений через портал www.светлаястрана.рф и портал электросетевых услуг www.тп.рф .

Не менее активно красноярцы обращаются в компанию через интернет-приемную, оставляют свои вопросы посредством голосовой почты (218 сообщений), через интернет-приемную генерального директора (65 обращений) и личный кабинет на сайте компании (653 обращения).

В целом количество интерактивных обращений в Красноярский филиал Россети Сибирь выросло в 1,8 раза. Число писем в канцелярию увеличилось в 2,8 раза.

Тематика обращений особенно не изменилась. Вопросы касаются в основном дополнительных услуг компании, качества обслуживания, отключений, передачи и коммерческого учета электроэнергии, технического обслуживания электросетевых объектов и технологического присоединения к сетям компании.

Заочная форма взаимодействия демонстрирует эффективность и ни в чем не уступает очному формату общения с клиентами.

В целом в группе компаний «Россети» с 18 по 28 марта количество обращений в режиме онлайн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 34%. Число звонков в контакт-центры выросло более чем на 50%, количество обращений посредством интерактивных сервисов – на 45%. Документы по уже обработанным заявкам направляются в электронном виде в личный кабинет и по электронной почте.

Напоминаем, что связаться с энергетиками группы компаний можно посредством Единого портала электросетевых услуг «Портал-ТП.РФ», а также нового мобильного приложения «Россети – личный кабинет», доступного пользователям устройств на Android и IOs. Для всех пользователей работает онлайн-сервис «СветлаяСтрана.РФ».