2020-03-31T14:57:19+03:00
Общество

Чистота для частного сектора

Красноярская рециклинговая компания организовала централизованный сбор мусора в поселках Емельяновского района и в Железнодорожном районе Красноярска
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Фото: КРКФото: КРК
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В 2019 году, с началом так называемой «мусорной реформы», Красноярская рециклинговая компания выстраивала в своей технологической зоне систему сбора и вывоза отходов. Если с многоэтажными домами схема уже была неплохо отработана и нуждалась в незначительной доработке, то вывоз мусора в частном секторе оказался большой проблемой. Зачастую его вовсе не было.

Сначала ввели «мешковой сбор»: люди выносили мусор в назначенное время, по улицам проезжал мусоровоз и собирал мешки. Было очевидно, что это лишь временная мера. Почему? Пояснил исполнительный директор Красноярской рециклинговой компании Игорь Ким:

- Во-первых, для жителей это было не особенно удобно, им приходилось подстраиваться под график работы мусоровоза. Во-вторых, некоторые просто выставляли мусор за ворота, не заботясь о последствиях. И вот представьте: эти мешки валяются на земле, не всегда они целые, а значит, мусор разносит ветер. Чистоты при таком раскладе добиться невозможно. Прямо скажем, технология не для XXI века, и мы постарались уйти от нее как можно быстрее.

Фото: КРК

Фото: КРК

И чтобы перейти на новую систему сбора мусора в частном секторе, Красноярская рециклинговая компания приобрела за свой счет мульды - большие металлические контейнеры объемом 8 кубометров.

Первую мульду поставили в Николаевке, на пересечении улицы Куйбышева и переулка Ударный. Всего в этом районе Красноярска теперь восемь таких точек сбора мусора.

По словам инспектора по работе с населением администрации Железнодорожного района Геннадия Игнатюка, все места, где установлены контейнеры, согласованы с жителями микрорайона.

- Осенью мы провели с жителями собрания, выбрали представителей уличных комитетов. Именно они сейчас будут работать с людьми, информировать об изменениях в схеме вывоза отходов, о том, где именно стоят мульды. Кроме того, мы разместили информацию на сайте администрации района, то же самое сделал и левобережный оператор на своем сайте, - пояснил Геннадий Игнатюк.

Кстати, будут в Николаевке еще и отдельные контейнеры под шлак, остающийся после сжигания угля в печах. Поскольку такие отходы не относятся к ТКО, их сбор и утилизацию должны обеспечивать органы местного самоуправления. И администрация Железнодорожного района заложила средства на установку отдельных контейнеров.

Железнодорожный район Красноярска стал первой территорией, где в частном секторе организовали централизованный сбор мусора.

Вторая территория - Емельяновский район. Мульды установили или установят в ближайшее время в деревнях Крутая, Творогово, поселках Логовой, Бадалык, Нанжуль-Солнечный, Емельяново, Минино, Бугачево, Элита, Дрокино, Минжуль, Погорелка, Устюг, Таскино.

– С начала марта наша компания за свой счет оборудовала более трех десятков точек сбора ТКО в своей технологической зоне, - уточнил Игорь Ким.

Удобство для жителей очевидно: мешки с отходами можно в любое удобное время вынести на площадку и положить в зеленый контейнер-мульду.

Специалисты компании будут проводить мониторинг их наполняемости, чтобы сформировать оптимальный график вывоза отходов, такой, чтобы на точках сбора не появлялись свалки. Жители и сами могут сообщать о наполнении емкостей в колл-центр компании или с помощью кнопки на сайте «Вывезти мусор».

НАША СПРАВКА

В зону обслуживания Красноярской рециклинговой компании входят:

Красноярск (левый берег);

Емельяновский район;

пгт. Кедровый;

Сухобузимский район;

Большемуртинский район.

В связи с эпидемиологической обстановкой личный прием граждан приостановлен, все вопросы можно решить через сайт КРК, по телефону или письменно.

Режим работы call-центра останется прежним:

с понедельника по пятницу с 8.30 до 20.00

обед с 12.30 до 13.30

телефон колл-центра 8 800 355 56 37

Мусор вывозится в обычном режиме по установленному графику.

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