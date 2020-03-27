«Несите все, что есть – у нас 300 животных хотят есть!»: жители Якутска помогают прокормить питомцев местному зоопарку, закрытому из-за коронавируса 2020

Помните, у Сергей Михалкова: «Хозяйка однажды с базара пришла, хозяйка с базара домой принесла: картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу. Ох!..» Похожий на это стихотворение список выложили в своем «Инстаграме» сотрудники зоопарка в Якутске. Они написали, что им нужны: «Вискас», детские пюрешки, йогурты, творожки, овощи, фрукты, орехи, семечки, куриные сердечки, овес и многое другое. Все это необходимо, чтобы прокормить 300 питомцев.

Настоящий крик о помощи в нелегкие времена. Трудности, по словам сотрудников, начались в начале марта. Из-за мер безопасности, связанных с коронавирусом, в республике первыми начали испытывать проблемы развлекательные центры.

Шиншила. Фото: официальная страница зоопарка в соцсети

Досталось и детскому развлекательному центру «Джуманджи Ленду», в котором размещается зоопарк. Оно и понятно: мамы перестали водить ребятишек, все – по домам. Пропали посетители, а вместе с ними – и выручка. На что теперь покупать корм для животных? Запасы стали подходить к концу. Сегодня еще есть, а завтра животные начнут голодать. Обезьянкам, енотам, птицам и морским свинкам ведь не скажешь: «потерпите, у нас коронавирус».

- Нам стало понятно, что без поддержки горожан мы не справимся. Мы чисто физически не можем прокормить такое количество животных при закрытом зоопарке, - рассказывают сотрудники зоопарка. – 300 животных хотят есть. Почти все средства уже потрачены. 70 % от нашей выручки уходит именно на кормление наших зверюшек. Каждый пушистик требует особого внимания, ухода и рациона питания, то для нас ситуация стала почти критической. Чтобы хоть как-то продержаться в этот трудный период, мы попросили людей помочь, кто чем может: корм для наших очаровашек или же финансовая поддержка будут для нас важны, как никогда.

Сюда привозят птиц и зверей, попавших в беду. Фото: официальная страница зоопарка в соцсети

Написали список продуктов, которые нужны для питомцев. Указали номер банковской карты и адрес. Карта – для денежных перечислений, а адрес на случай, если кто-то захочет привести продукты лично. И представьте, прошло совсем немного времени, как посыпались сообщения: «Сделал репост», «Кинул немного денежек на карту». Кто-то даже предложил взять кого-нибудь на передержку домой, пока не пройдет трудное время.

Звезда зоопарка. Фото: официальная страница зоопарка в соцсети

Сотрудники зоопарка благодарят всех. Как известно, маленькие дела приводят к большим достижениям. Кто-то перечислит 50 рублей, кто-то 100. Для одного человека деньги невелики, но если таких будет тысяча – это уже весомая помощь.

Вы тоже можете оказать посильную помощь животным якутского зоопарка. Номер карты «Сбербанка» 4276-7602-3077-0024, получатель Наталья Евгеньевна.

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Фото: официальная страница зоопарка в соцсети