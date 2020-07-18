Жители Якутии ради эффектного видео загнали лося в ловушку и бросили его умирать

На что только не идут люди ради красивого кадра. В пабликах Якутии стремительно набирает популярность видео, как сотрудники одного из предприятий преследуют обессилевшего лося.

Несколько мужчин на лодке следуют по реке и в этот момент, на свою беду, перед ними проплыл лось. Его начали догонять, чтобы снять поближе. Но действия неожиданных преследователей напугали животное. Лось, выбиваясь из последних сил, пытался выйти на берег, но застрял в прибрежном иле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="358" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791201" frameborder="0"></iframe> В Якутии ради эффектного кадра лося загнали в ил.соцсети

Видно, что он весь дрожит, еле дышит, пытается встать, но падает снова и снова, поджал уши и испуганно смотрит на людей. А те, сняв желаемые кадры, посмеиваясь, поплыли дальше.

Когда произошел данный инцидент, и удалось ли лосю выбраться на берег, не сообщается. Многие пользователи соцсетей критически отнеслись к действиям мужчин, которые не сделали ничего для спасения животного. Но нашлись и защитники:

«Лось, вероятнее всего, выбился из сил. Наверняка он восстановился и выбрался. Он довольно мощный, если бы обычные люди попытались помочь ему, то он мог навредить, а то и убить».

Еще один случай, также с участием лося, произошел в якутском селе Амга. Дикий зверь забрел в частный двор, и там на него напала свора собак. Это видео также выложили в соцсети. Сразу предупреждаем: впечатлительным лучше не смотреть.

Собаки на пали на лося в Якутии .соцсети

Действие, по всей видимости, происходит во дворе частного дома. У лося искусана вся морда, раны на теле, а собаки прижали его к забору. В конце концов, лосю удается вырваться из западни и убежать на безопасное расстояние.