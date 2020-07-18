Коронавирус в Красноярске, последние новости на 18 июля 2020: заболели 11 149 человек, из них 832 ребенка

По данным оперативного штаба на утро 18 июля 2020 года, в Красноярске и крае заразились коронавирусом 11 149 человек. За минувшие сутки диагноз COVID подтвержден еще у 129 пациента, из них в Красноярске 25. Таким образом, темп прироста - 1,2 процента. География распространения новой инфекции – 61 город и район края.

За весь период пандемии врачи вылечили 8 083 (+373 в сутки). Погибли 256 пациентов (+ 5 за сутки). Под наблюдением медиков 2 068 человека(+173 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки - 173 человека.

Распределение больных по течению заболевания и формам тяжести:

- бессимптомные – 4669

- легкая степень тяжести – 2014

- средняя степень тяжести – 4096

- тяжелая форма – 370

Как распределились зараженные коронавирусом по возрастам:

- до 1 года – 47 человек

- 1-6 лет – 316 человек

- 7-14 лет – 342 человека

- 15-17 лет – 127 человек

- 18-29 лет – 1633 человека

- 30-49 лет – 4248 человек

- 50-64 лет – 2929 человек

- старше 65 лет – 1507 человек

Врачи ежедневно выслушивают слова благодарности от пациентов Фото: kraszdrav.ru

Спасибо , доктор!

Пациенты ежедневно адресуют в адрес врачей благодарственные письма. Они говорят «спасибо» лично, пишут в соцсетях, на сайт краевого минздрава, а также на сайт больницы, в которой проходили лечение.

Публикуем последние обращение в адрес сотрудников Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича:

«Прошу выразить благодарность всему медицинскому персоналу КМКБСМП. Больше 3 недель я находилась на лечении с диагнозом коронавирусная инфекция в инфекционном отделение БСМП. Только оказавшись на больничной койке, я в полной мере поняла, насколько тяжело приходится сейчас всем, борющимся с коронавирусной инфекцией! Низкий поклон всем сотрудникам! Вы поистине герои. А особенно спасибо тем, кто меня спас. От врача пациента - врачам спасителям. С уважением Людмила Николаевна О.»

Добавим, что пока в больнице отменена плановая госпитализация, врачи оказывают лишь медицинскую помощь пациентам, нуждающимся в экстренной и неотложной медицинской помощи. В период пандемии таких обращений не стало меньше.

«Хочу выразить свою признательность и восхищение врачам и младшему медицинскому персоналу БСМП. Вы - настоящие герои, профессионалы. Поступила по скорой с острой болью в животе. Благодаря оперативной, профессиональной и слаженной работе быстро был поставлен диагноз и назначено нужное лечение, которое принесло долгожданное облегчение».