«Впервые за долгие годы плачем от радости!»: в Красноярске люди за ночь собрали больше миллиона для пенсионера

- Простите, у вас что-то случилось?

К пожилому мужчине, просящему милостыню возле супермаркета, подошла девушка. Посмотрела тревожно: опрятно одетый, явно смущенный, по всему видно – не алкоголик, не маргинал. В руках пластиковая коробочка, на дне немного монет и мелкие купюры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/751640" frameborder="0"></iframe> Закий Мингалеевич благодарит красноярцев за помощь.Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

- Денег совсем нет, - поднял он голову и не выдержал, заплакал. - Все отдали на лечение дочки. Да не спасли.

Катерина Чаликян - так зовут девушку (она молодая мама, печет торты на заказ) - буквально застыла. А примерно через час выложила на своей страничке в социальной сети душераздирающую историю просящего милостыню.

Тот самый пост в "Инстаграме", с которого все началось. Соцсети

«Деньги ушли на лекарства дочери»

Закию Мингалеевичу Рахматуллину 68 лет. Родом из Башкирии, после школы окончил училище, отслужил армию и приехал по комсомольской путевке строить Саяно-Шушенскую ГЭС. Плотник, столяр, плотник, бетонщик, водитель – одним словом, работяга. Жену зовут Валентина Сафоновна, взял ее с дочкой от первого брака, Светланой, потом родился общий ребенок, тоже девочка. В советские годы семья получила трехкомнатную квартиру в Черемушках (рабочий поселок близ СШГЭС). В общем, все было как у всех. До 2008 года, пока старшая дочь Светлана не заболела...

- Мы, как могли, лечили ее, - вздыхает Закий Мингалеевич. – Сначала ей поставили диагноз «водянка», потом что-то по-женски, потом – рак. Сделали две операции. Лекарства были очень дорогие, по 50 – 100 тысяч рублей за упаковку. Врачи нас убеждали: «Они нужны, они помогут», а мы им верили. Но откуда у нас такие деньги? Я взял кредит в банке, не хватило. И жена втайне от меня тоже взяла деньги, 380 тысяч рублей, у частника, она мне об этом до последнего не говорила. В конце концов отдавать стало не с чего. А тут еще дочке стало совсем плохо. Спасти ее нам так и не удалось, в 2010 году Света умерла. Сгорела за два года. Ей было 34 года. У нее сын остался, сейчас живет в Сочи со своим отцом, служит в армии, мне часто звонит: «Привет, дед, как дела?».

Катерина Чаликян не смогла пройти мимо дедушки, просящего милостыню. Фото из личного архива

Долги перевалили за миллион

Похоронив дочь, Рахматуллины остались лицом к лицу со своей бедой: долгами. Младшая дочь Анна не могла помочь – перебивалась в маленьком поселке случайными заработками (стрижки, маникюр).

- Пока работал – кредиты тянул, а вышел на пенсию в 2011 году, не с чего стало.

Часть займов супруги брали в микрофинансовых организациях, проценты там накрутили такие, что осталось только расставаться с жильем. Продали квартиру, все равно не хватило. Судебные приставы арестовали все, что могли. Осталась практически только одежда - на два чемодана.

Перебрались в забытую богом деревню в Шушенском районе. Когда-то купили там под дачу домишко. Для зимы совершенно неприспособленный, а вот пригодился – не на улице же жить.

- Потом стало совсем немоготу, и года три назад я решил ехать в Красноярск, на заработки. Я работы не боюсь, я же и бетонщик, и плотник. Тут в городе стройка на каждом шагу. Но потом заболел. Врачам не доверяю, они, видимо, меня тоже не жалуют – долго не могли диагноз поставить. Наконец определили – артроз. Сейчас хожу только с палочкой, ноги болят.

А это старшая дочь, Светлана. Родители всеми силами пытались ее вылечитьФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Как говорится, «сухой остаток»: Рахматуллины снимают в Красноярске квартиру-студию за 12 500 рублей в месяц. На жизнь – еду, лекарства, остаются совсем крохи. И ладно бы сами. Так еще младшей дочке стремятся помогать:

- Она мать-одиночка, внучке 3,5 года. Тоже комнатку снимают, с копейки на копейку перебиваются.

Не выдержав такой жизни, Закий Мингалеевич вышел на улицу с протянутой рукой. Вот и... весь рассказ.

Дедушка принимает подарки, к нему приходят целые делегацииФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Спасибо за неравнодушие

Катерина Чаликян признается – прорыдалась дома. А потом выложила пост в «Инстаграм». Сама не ожидала, как стремительно он стал расходиться по социальным сетям: рассказом делились и знакомые, и совершенно чужие люди.

- На завтра мне позвонила Катерина, она взяла мой телефон, сказали, что меня возле «Командора» кто-то ищет. Я удивился, поехал. А там ко мне подходят мужчины, женщины, деньги протягивают, - у пенсионера в горле комок стоит. – Кто 50 рублей, а кто-то даже 1000. У меня слов не было!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/751641" frameborder="0"></iframe> Закий Мингалеевич рассказывает, куда потратит деньги.

- Я тоже увидел эту историю, поговорил с ним, договорились о встрече. Потом тоже сделал пост, с его согласия опубликовал номер телефона, к которому привязана карта «Сбербанка» Закия Мингалеевича, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск журналист и депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев, который вплотную занялся его проблемами. – Попросил: если есть возможность финансово помочь семье, давайте поможем.

И случилось совсем уж невероятное: пост появился вечером, а к утру неравнодушные люди перевели на карту 1,2 миллиона рублей. Когда посыпались переводы, банк даже заблокировал карту - вдруг какое-то мошенничество. Пришлось объяснять, кто и зачем перечисляет деньги. Многие переживают, а не заберут ли деньги судебные приставы? К счастью, нет – все долги, полтора миллиона, семья на этот момент выплатила.

Мы тоже побывали в гостях у Рахматуллиных. Дома у них удивительно приятно. Комнатка небольшая, но есть все необходимое: диван, шкафчик, обеденный стол и холодильник. Все скромно, но чисто. Только-только поговорили, как в мужчине пришла новая делегация – привезли подарки к Новому году.

Дедушка принимает подарки, к нему приходят целые делегацииФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Познакомились с Валентиной. Женщина плачет:

- Столько от горя проплакали, впервые за много лет – от счастья, - сквозь слезы улыбается она.

Что семья будет делать с деньгами? Первым делом купят небольшую квартиру или частный дом. Тогда не придется платить за аренду, а это самое главное. Семье помогли и с решением медицинских вопросов: на днях оба супруга пройдут комплексное обследование. Стоимость жизненно важных лекарств будет компенсироваться.

- Мужчина – рядовой пенсионер без статуса, у него нет званий, наград и надбавок. Отсюда у него такая низкая пенсия. Мы еще раз с сотрудниками пенсионного фонда посмотрели, размер пенсии у него на сегодня – 9 500 рублей. У жены еще меньше. У нас в крае существует доплата к пенсии до размера прожиточного минимума (сегодня он 9942 рубля – прим. ред.). Эта мера носит заявительный характер, семья не знала про такую возможность. Жене с 1 января эта доплата будет установлена, - рассказал Илья Зайцев.

КОНКРЕТНО

Если вы тоже хотите помочь, можно перевести деньги на карту «Сбербанка», которая привязана к номеру телефона: +7-961-895-03-76. При переводе высветится имя получателя: Закий Мингалеевич Р.