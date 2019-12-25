2019-12-25T12:47:50+03:00
Общество

«Впервые за долгие годы плачем от радости!»: в Красноярске люди за ночь собрали больше миллиона для пенсионера

Мужчина отдал все для спасения дочки и вынужден был просить милостыню возле супермаркета
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Катерина Чаликян не смогла пройти мимо дедушки. Она опубликовала историю Закия Мингалеевича у себя в соцсетях. Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ, соцсетиКатерина Чаликян не смогла пройти мимо дедушки. Она опубликовала историю Закия Мингалеевича у себя в соцсетях. Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ, соцсети
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- Простите, у вас что-то случилось?

К пожилому мужчине, просящему милостыню возле супермаркета, подошла девушка. Посмотрела тревожно: опрятно одетый, явно смущенный, по всему видно – не алкоголик, не маргинал. В руках пластиковая коробочка, на дне немного монет и мелкие купюры.

Закий Мингалеевич благодарит красноярцев за помощь.Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

- Денег совсем нет, - поднял он голову и не выдержал, заплакал. - Все отдали на лечение дочки. Да не спасли.

Катерина Чаликян - так зовут девушку (она молодая мама, печет торты на заказ) - буквально застыла. А примерно через час выложила на своей страничке в социальной сети душераздирающую историю просящего милостыню.

Тот самый пост в "Инстаграме", с которого все началось. Соцсети

Тот самый пост в "Инстаграме", с которого все началось. Соцсети

«Деньги ушли на лекарства дочери»

Закию Мингалеевичу Рахматуллину 68 лет. Родом из Башкирии, после школы окончил училище, отслужил армию и приехал по комсомольской путевке строить Саяно-Шушенскую ГЭС. Плотник, столяр, плотник, бетонщик, водитель – одним словом, работяга. Жену зовут Валентина Сафоновна, взял ее с дочкой от первого брака, Светланой, потом родился общий ребенок, тоже девочка. В советские годы семья получила трехкомнатную квартиру в Черемушках (рабочий поселок близ СШГЭС). В общем, все было как у всех. До 2008 года, пока старшая дочь Светлана не заболела...

- Мы, как могли, лечили ее, - вздыхает Закий Мингалеевич. – Сначала ей поставили диагноз «водянка», потом что-то по-женски, потом – рак. Сделали две операции. Лекарства были очень дорогие, по 50 – 100 тысяч рублей за упаковку. Врачи нас убеждали: «Они нужны, они помогут», а мы им верили. Но откуда у нас такие деньги? Я взял кредит в банке, не хватило. И жена втайне от меня тоже взяла деньги, 380 тысяч рублей, у частника, она мне об этом до последнего не говорила. В конце концов отдавать стало не с чего. А тут еще дочке стало совсем плохо. Спасти ее нам так и не удалось, в 2010 году Света умерла. Сгорела за два года. Ей было 34 года. У нее сын остался, сейчас живет в Сочи со своим отцом, служит в армии, мне часто звонит: «Привет, дед, как дела?».

Катерина Чаликян не смогла пройти мимо дедушки, просящего милостыню. Фото из личного архива

Катерина Чаликян не смогла пройти мимо дедушки, просящего милостыню. Фото из личного архива

Долги перевалили за миллион

Похоронив дочь, Рахматуллины остались лицом к лицу со своей бедой: долгами. Младшая дочь Анна не могла помочь – перебивалась в маленьком поселке случайными заработками (стрижки, маникюр).

- Пока работал – кредиты тянул, а вышел на пенсию в 2011 году, не с чего стало.

Часть займов супруги брали в микрофинансовых организациях, проценты там накрутили такие, что осталось только расставаться с жильем. Продали квартиру, все равно не хватило. Судебные приставы арестовали все, что могли. Осталась практически только одежда - на два чемодана.

Перебрались в забытую богом деревню в Шушенском районе. Когда-то купили там под дачу домишко. Для зимы совершенно неприспособленный, а вот пригодился – не на улице же жить.

- Потом стало совсем немоготу, и года три назад я решил ехать в Красноярск, на заработки. Я работы не боюсь, я же и бетонщик, и плотник. Тут в городе стройка на каждом шагу. Но потом заболел. Врачам не доверяю, они, видимо, меня тоже не жалуют – долго не могли диагноз поставить. Наконец определили – артроз. Сейчас хожу только с палочкой, ноги болят.

А это старшая дочь, Светлана. Родители всеми силами пытались ее вылечить Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

А это старшая дочь, Светлана. Родители всеми силами пытались ее вылечитьФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Как говорится, «сухой остаток»: Рахматуллины снимают в Красноярске квартиру-студию за 12 500 рублей в месяц. На жизнь – еду, лекарства, остаются совсем крохи. И ладно бы сами. Так еще младшей дочке стремятся помогать:

- Она мать-одиночка, внучке 3,5 года. Тоже комнатку снимают, с копейки на копейку перебиваются.

Не выдержав такой жизни, Закий Мингалеевич вышел на улицу с протянутой рукой. Вот и... весь рассказ.

Дедушка принимает подарки, к нему приходят целые делегации Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Дедушка принимает подарки, к нему приходят целые делегацииФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Спасибо за неравнодушие

Катерина Чаликян признается – прорыдалась дома. А потом выложила пост в «Инстаграм». Сама не ожидала, как стремительно он стал расходиться по социальным сетям: рассказом делились и знакомые, и совершенно чужие люди.

- На завтра мне позвонила Катерина, она взяла мой телефон, сказали, что меня возле «Командора» кто-то ищет. Я удивился, поехал. А там ко мне подходят мужчины, женщины, деньги протягивают, - у пенсионера в горле комок стоит. – Кто 50 рублей, а кто-то даже 1000. У меня слов не было!

Закий Мингалеевич рассказывает, куда потратит деньги.

- Я тоже увидел эту историю, поговорил с ним, договорились о встрече. Потом тоже сделал пост, с его согласия опубликовал номер телефона, к которому привязана карта «Сбербанка» Закия Мингалеевича, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск журналист и депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев, который вплотную занялся его проблемами. – Попросил: если есть возможность финансово помочь семье, давайте поможем.

И случилось совсем уж невероятное: пост появился вечером, а к утру неравнодушные люди перевели на карту 1,2 миллиона рублей. Когда посыпались переводы, банк даже заблокировал карту - вдруг какое-то мошенничество. Пришлось объяснять, кто и зачем перечисляет деньги. Многие переживают, а не заберут ли деньги судебные приставы? К счастью, нет – все долги, полтора миллиона, семья на этот момент выплатила.

Мы тоже побывали в гостях у Рахматуллиных. Дома у них удивительно приятно. Комнатка небольшая, но есть все необходимое: диван, шкафчик, обеденный стол и холодильник. Все скромно, но чисто. Только-только поговорили, как в мужчине пришла новая делегация – привезли подарки к Новому году.

Дедушка принимает подарки, к нему приходят целые делегации Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Дедушка принимает подарки, к нему приходят целые делегацииФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Познакомились с Валентиной. Женщина плачет:

- Столько от горя проплакали, впервые за много лет – от счастья, - сквозь слезы улыбается она.

Что семья будет делать с деньгами? Первым делом купят небольшую квартиру или частный дом. Тогда не придется платить за аренду, а это самое главное. Семье помогли и с решением медицинских вопросов: на днях оба супруга пройдут комплексное обследование. Стоимость жизненно важных лекарств будет компенсироваться.

- Мужчина – рядовой пенсионер без статуса, у него нет званий, наград и надбавок. Отсюда у него такая низкая пенсия. Мы еще раз с сотрудниками пенсионного фонда посмотрели, размер пенсии у него на сегодня – 9 500 рублей. У жены еще меньше. У нас в крае существует доплата к пенсии до размера прожиточного минимума (сегодня он 9942 рубля – прим. ред.). Эта мера носит заявительный характер, семья не знала про такую возможность. Жене с 1 января эта доплата будет установлена, - рассказал Илья Зайцев.

КОНКРЕТНО

Если вы тоже хотите помочь, можно перевести деньги на карту «Сбербанка», которая привязана к номеру телефона: +7-961-895-03-76. При переводе высветится имя получателя: Закий Мингалеевич Р.

ИСТОЧНИК KP.RU

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