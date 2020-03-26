«Есть чувство вины, что недооценила ситуацию»: после отмены всех авиарейсов красноярская журналистка с семьей оказалась запертой в Дубаи

Красноярка Юлия Сорокина, коллега-журналист и директор отдела продаж и коммерческого производства телекомпании «ТВК Красноярск» попала в неприятную ситуацию. Прямо сейчас она находится в Объединенных Арабских Эмиратах, куда улетела вместе с семьей на отдых две недели назад. Целый год планировала отпуск, копила на него деньги, даже пришлось воспользоваться кредитной картой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="224" height="400" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/768958" frameborder="0"></iframe> Красноярская журналистка Юлия Сорокина, обращение в соцсетях.

Путевка оплачена до 4 апреля, на Аравийском полуострове еще вчера буквально кипела жизнь и вдруг, как гром среди ясного неба, сообщение: Эмираты полностью закрывают границы – вы вылететь, ни выехать и по морю не выплыть. Несколько сотен российских туристов оказались запертыми в чужой стране.

Авиакомпания Emirates отменила рейсы, но сообщила об этом слишком поздно, да и деньги возвращать, видимо, никто не собирается. В генконсульстве РФ в Абу-Даби сказали, что Юлии с семьей нужно срочно вылетать, но самим, попытаться купить билет у «Аэрофлота». А на вопрос, где взять деньги (по слухам, такой билет стоит от 250 до 500 тысяч рублей на троих), в генконсульстве ответили, что нужно как-то изыскивать средства.

Юлия поступила так, как и должен поступить журналист: она записала обращение и опубликовала его в социальных сетях в надежде, что Министерство иностранных дел как-то отреагирует.

«Комсомольская правда»-Красноярск дозвонилась до Юлии, она рассказала, что происходит сейчас.

- Никто толком ничего не понимает. МИД России, видимо, растерянности: никто не ожидал от правительства Арабских Эмиратов такого решения. Мне в «Инстаграме» написали люди, которые 24 марта уже прошли пограничный контроль, сели в самолет, а их потом высадили.

Консул России сейчас находится в аэропорту, пытается вызволить хотя бы тех людей, которые чуть ли не двое суток сидели в накопителе. Они ждали российского самолета, когда власти ОАЭ вдруг аннулировали авиационное разрешение (на нахождение в воздушном пространстве – прим.ред.). Самолет сел в Махачкале, а люди остались в Дубаи. А ведь там сейчас все закрыто – ни магазинов, ни еды, ни воды. И их никуда не выпускали.

- Где сейчас российские туристы и где сейчас находитесь вы?

- Около 600 человек из отмененных рейсов сейчас находятся в гостинице «Миллениум Дубаи». В эту же гостиницу, по сути, свозят туристов из всех гостиниц, которые закрываются на карантин. Нам повезло чуточку больше, потому что мы находимся в Рас-эль-Хайме, это эмират в часе езды от Дубаи. Здесь гостиница пустая, нас здесь осталось примерно 40 человек россиян, которых не успели вывести. Спасибо отелю, что он не стал закрываться на карантин, нам сказали: «Куда мы вас денем-то». И вот мы тут сидим и не понимаем, что дальше-то будет. Может, перекроют все дороги и мы вообще никуда не попадем.

- Что-то вам пообещали? Была информация, что российских туристов разрешили вывезти из страны.

- Буквально перед тем, как вы позвонили, мне сообщили, что власти ОАЭ якобы дали разрешение на вывоз российских граждан из страны. Мы уже записались в список, надеюсь, что теперь вылетим.

- А что ответила авиакомпания?

- У меня была одна из лучших в мире авиакомпаний – Emirates. Я покупала билеты в надежде, что это бренд, у них все отточено, они меня не бросят. Так они мне даже не сообщили, что мой рейс из Дубаи в Москву отменен. Вчера только на электронку прислали письмо с извинениями, подписанное генеральным менеджером: «Дорогой клиент, мы впервые столкнулись с такой ситуацией, что у нас нет денег, чтобы вернуть вам за билет. Вывезти вас мы тоже не можем. Единственное, что можем предложить, это ваучер на любой наш полет, который будет действителен в течение года».

Мне повезло, что у нас оплачено проживание до 4 апреля, поэтому я не трачу деньги на отель. А другие тратят. И еще: купивших путевки у одного оператора – кормят, а у другого – не кормят. Эта ситуация хорошо показала, кто есть кто. Вирус пройдет, кризис закончится, но чья-то репутация уже подорвана. Я теперь никогда авиакомпанией Emirates летать не буду.

- Многие в комментариях в соцсети осудили вас: «Зачем поперлись туда 13 марта, ведь уже было понятно о проблемах».

- У меня есть чувство вины, что я недооценила ситуацию. А с другой стороны: если все всё знали, почему меня выпустили из страны? Если я должна была знать, что уж МИД и все наши власти страны тем более должны были это предусматривать. Они же – власти, а я – частное лицо. Но нет, меня спокойно выпускают из России и впускают в Арабские Эмираты.

Кроме того, когда мы сюда прилетели, тут не было ни одного человека в маске, ни одного тепловизора. Всю первую неделею мне казалось, что коронавирус – это какой-то анекдот, здесь все радовались и наслаждались отдыхом. Каким образом мы должны были предугадать? Авиакомпания в письме мне сообщила, что впервые столкнулась с подобной ситуацией за всю историю своего существования. Она впервые – и я впервые. Возможно, люди, которые написали мне такие комментарии, уже через такое проходили, а я – нет.

Желаем Юлии Сорокиной и ее семье, а также всем российским туристам, скорейшего возвращения на родину.