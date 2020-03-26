2020-03-26T05:11:18+03:00
Общество

Аккуратно сработано: в Красноярске взорвали трубу ТЭЦ-1

На ее месте остались полтора миллиона кирпичей [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Аккуратно сработано: в Красноярске взорвали трубу ТЭЦ-1Аккуратно сработано: в Красноярске взорвали трубу ТЭЦ-1Фото: Мария ЛЕНЦ
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Ранним утром 26 марта, когда город только просыпался, в 7:30 часов на территории Красноярской ТЭЦ-1 собралось много людей в спецодежде и касках. Внимание всех было обращено на трубы котельной. Сигнал, сирена – все сосредоточились. Прозвучала команда в рацию: «Внимание, производим взрывные работы».

Взрыв трубы ТЭЦ в Красноярске. Видео СГК.

И вот на высоте примерно двух третей трубы № 2 появилась вспышка, а затем раздался взрыв. Старое сооружение рухнуло в два этапа, подняв клубы пыли, за несколько секунд превратилось в полтора миллиона кирпичей. Отлично сработано! Можно поаплодировать мастерам-взрывотехникам.

- Это был управляемый промышленный взрыв, на мероприятии приняли участие представители руководства Сибирской генерирующей компании, администрации Красноярского края и города Красноярска, - рассказывает пресс-служба СГК. – Взрыв конструкции стал частью модернизационных работ на теплоцентрали.

Снос трех дымовых труб высотой до 120 метров предусмотрен программой экологической модернизации станции. На их месте будут установлены эффективные электрофильтры, которые заменят действующее газоочистное оборудование. Первая труба ТЭЦ-1 была демонтирована в 2018 году, ее также взорвали, затем расчистили площадку и возвели новую дымовую трубу высотой 275 метров. Сейчас она полностью достроена, там идет монтаж газоходов для подключения котлоагрегатов.

Летом 2020 года новая труба будет введена в эксплуатацию. Благодаря ее высоте и эффективному рассеиванию газообразных веществ, концентрация выбросов станции в приземном слое города Красноярска будет снижена в 3-4 раза. Программа экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-2 рассчитана до 2024 года, после её завершения общий объем выбросов станции в атмосферу снизится на 25%, - прокомментировали с СГК.

Последние секунды жизни самой маленькой из дымовых труб Красноярской ТЭЦ-1 Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние секунды жизни самой маленькой из дымовых труб Красноярской ТЭЦ-1Фото: Мария ЛЕНЦ

Взрыв впечатляет даже издалека Фото: Мария ЛЕНЦ

Взрыв впечатляет даже издалекаФото: Мария ЛЕНЦ

Труба рухнула в два этапа Фото: Мария ЛЕНЦ

Труба рухнула в два этапаФото: Мария ЛЕНЦ

Остались только клубы дыма и полтора миллиона кирпичей Фото: Мария ЛЕНЦ

Остались только клубы дыма и полтора миллиона кирпичейФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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