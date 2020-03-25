2020-03-25T13:02:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске 2020: можно ли в городе купить медицинские маски и антисептик

Ситуация в Красноярске со средствами индивидуальной защиты на среду 25 марта
Дарья ЛАВРИНЕНКО
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Рассказываем, как в нашем городе обстоит ситуация с маскамиРассказываем, как в нашем городе обстоит ситуация с маскамиФото: Мария ЛЕНЦ
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Маски, антисептики, - по-прежнему товар «первого спроса» в аптеках. Мы обзвонили ведущие сети города – антисептик найти с трудом, но еще можно (самый распространенный - антисептик кожный с хлоргексидином 0,3% 30 мл по стоимости около 60 рублей), а вот масок на сегодняшний день, 25 марта, нигде, к сожалению, нет:

Анатолий Патюков, пресс-секретарь АО «Губернские аптеки»:

- Что касается «Губернских аптек», то ситуация меняется каждый день, за ней просто нужно следить. Мой совет, самое удобное – звоните в единую справочную службу (8-800-775-6403, +7 (391) 290-44-03).

Для понимания: у нас есть запас масок на случай ЧС. В первую очередь этими масками снабжают службы, которые работают непосредственно с людьми, которые находятся на подозрении на коронавирус. Партии масок, которые нам удаётся получить сверх этого, идут в розницу, но они разбираются очень быстро. Буквально за час-полтора. И мы ввели ограничение продаж, просим отнестись к этому с пониманием. На прошлой неделе мы стали свидетелями выяснений отношений по поводу - «почему это вы продаёте мне не 100 масок, а всего 5 в одни руки? Почему вы нарушаете мои права?». И приходилось объяснять людям, что партии масок небольшие, они приходят к нам, и мы хотим, чтобы все могли себя обезопасить, вот поэтому мы ввели такую норму выдачи этих масок. Чтобы не было перекупщиков, спекуляций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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