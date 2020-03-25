2020-03-25T11:02:02+03:00
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Якутии на 25 марта 2020: выявлено 3 новых случая заражения

Всего в республике 10 пациентов с коронавирусом на 25 марта 2020 года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Всего в республике 10 заболевшихВсего в республике 10 заболевшихФото: Мария ЛЕНЦ
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В Якутии выявлено три новых случая заражения коронавирусом, сообщили в правительстве республики. Результаты тестов у пациентов положительные и подтверждены научным центром «Вектор» (Новосибирск). При правительстве Якутии создан оперативный штаб по коронавирусу, пояснили, что экспресс-тест, который сделали «подозреваемым» в республике, дал положительный результат и был направлен на исследование 24 марта. Ответ получен был в максимально сжатые сроки. Всего на исследование было направлено 5 проб, 3 из них положительные.

Известно, что одна из заболевших - якутянка, вернувшаяся незадолго до этого из США. Эпидрасследование установило, что по приезде женщина самоизолировалась. Еще два заболевших - предприниматель и работник Якутской топливно-энергетической компании - те, кто контактировал с первым выявленным в регионе пациентом.

- Анализы контактировавших с ними людей пока отрицательные, - рассказал о ситуации глава Якутии Арсен Николаев. - Есть ряд анализов, которые проведены за последние три дня. Мы их направили в Новосибирск на перепроверку. Результаты ожидаем к завтрашнему вечеру или послезавтра.

Добавим, что всего в республике насчитывается 10 официально подтвержденных больных коронавирусом. Эпидемиологи и медики говорят, что состояние у всех заболевших стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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