Самую большую среднюю зарплату в Красноярском крае получают в сфере добычи полезных ископаемых – более 106 тысяч рублей

Специалисты Красноярскстата опубликовали информацию о среднемесячной заработной плате в регионе в январе 2020 года. Верхнюю строчку рейтинга отраслей прочно занимает добыча полезных ископаемых – здесь она составляет 106 665 рублей. Причем за год средняя зарплата у горняков, золотодобытчиков, угольщиков и нефтяников выросла на 4,8 %.

На второй позиции рейтинга января 2020 года в крае научная и техническая профессиональная деятельность – 59 753 рубля (за год выросла на 5,6 %), на третьей обрабатывающие производства – 58 320 рублей (на 10,8 %). За ними идут транспорт и логистика – 56 965 рублей (рост на 9,7 %). На пятом специалисты связи и информационных технологий – 51 004 рубля (на 5,7 %). Энергетики в рейтинге отраслей с самыми высокими зарплатами стоят на шестой позиции – 55 тысяч рублей (рост на 4,5 %).

Самые маленькие зарплаты получились в сфере гостиничных услуг и общественного питания – 29 768 рублей (рост на 6,2 %). А в целом средняя зарплата в крае в январе составила 49 334 рубля.

Это все общая статистика, теперь – о конкретике. На вопрос, где больше всего платят, красноярцы без сомнения ответят: на Севере. Так сложилось исторически. И одним из лидеров на рынке труда в регионе является «Норникель». По данным отчета об устойчивом развитии компании за 2018 год средняя заработная плата в ГМК составила 111,6 тысяч рублей.

Помимо достойной зарплаты людей привлекают еще и условия труда, созданные на предприятия, соцпакет, возможность обучения и переобучения – это традиционно высокие стандарты соцеподдержки, которые были отражены в Коллективном договоре между компанией и работниками 2018 года. По итогам 2018 года «Норникель» направил свыше 30 миллиардов рублей на программы социальной направленности, благотворительность и социальную инфраструктуру.

На основании этих критериев «Норникель» входит в списки лучших мировых работодателей. Одно из недавних достижений – первое место в рейтинге «50 лучший работодателей» по версии финансово-экономического журнала Forbes Russia.

- Для нас место в этом рейтинге – признание экспертным сообществом и соискателями и высокая оценка работы всей команды «Норникеля» за последние несколько лет, - отметила HR-директор «Норникеля» Дарья Крячкова.