Коронавирус в Красноярке 2020: «фитоняшки» лишились групповых тренировок

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией, главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев подписал постановление о введении ограничительных мер на территории Красноярска. Начиная с 25 марта 2020 года в городе, по сути, закрываются все спортивные и культурно-развлекательные заведения. А что же с многочисленными фитнес-залами, так популярными у красноярцев? Тем более, что на дворе весна, и скоро лето, у многих в планах были усиленные тренировки, чтобы привести себя в еще лучшую форму к сезону. Отдельный вопрос – а что будет с уже купленными абонементами, если фитнес центры начнут закрываться? Мы обзвонили несколько популярных залов («Strongo», «Balance», «Level up», «Pool&Gym»), оказалось, ситуация практически везде одинаковая.

Все залы без исключения работают, но в некоторых отменены групповые занятия, а вот бассейн и всё остальное продолжает работу в обычном режиме.

- Карантин? Нет, пока у нас такое не планируется, - отвечает большинство администраторов.

- И все же, если ситуация усугубится, а у меня абонемент, что будет?

- Тогда залы продлят срок действия абонемента на тот срок, который займёт карантин.

Кстати, некоторые залы имеют ограниченное число посетителей и практически все несколько раз в день проводят дезинфекцию помещения и тренажёров.

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