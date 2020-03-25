Весенний ЖКХ-марафон

Расписание марафона

9.30 - 10.00 (радио, тел. (391) 228-08-09), 10.00 - 11.00 Есть вопросы к компании «КрасКом»? Качество воды? Оплата? Ремонты сетей? Вам ответит Олег Васильевич Гончеров, генеральный директор компании.

КрасКом .

КрасКом #2.

11.00 - 12.00 «Капитальный ремонт газового оборудования в многоэтажных домах». Ответить на ваши вопросы и все рассказать готовы:

Евгений Евгеньевич Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края;

Александр Владимирович Коваль, генеральный директор АО «Красноярсккрайгаз», Анатолий Иванович Матюшенко, советник губернатора,

Олег Олегович Смирнов, руководитель Фонда капитального ремонта Красноярского края, а также представители МЧС и МВД.

Капитальный ремонт газового оборудования в многоэтажных домах.

Капитальный ремонт газового оборудования в многоэтажных домах #2.

Александр Викторович Антонов, заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы – начальник нормативно- технического отдела ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Александр Романович Туровский, начальника Управления организации деятельности участкоых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Красноярскому краю.

12.00 - 12.30 Как избавить многоэтажку от неприятных запахов мусоропровода? На ваши вопросы ответит Татьяна Тихоновна Рюрик, директор ООО «Орбита».