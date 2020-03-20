Почему красноярским мамам не нужно обращаться за материнским капиталом?

Заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Елена Лапко рассказала в пресс-центре «Комсомольской правды-Красноярск» основные нововведения для тех семей, в которых после 1 января 2020 года родился первый или второй ребенок.

Итак, разбираемся по порядку.

- Одно из главных нововведений - материнский капитал на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.

- Увеличилась сумма материнского капитала за второго ребенка. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения материнского капитала).

- Если семья получила маткапитал за первого ребенка, то за второго она сможет получить 150 тысяч рублей, - пояснила Елена Лапко.

- С 15 апреля материнский капитал будет оформляться проактивно. То есть автоматически. Все необходимые для этого действия Пенсионный фонд сделает самостоятельно. Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Единственное, что нужно сделать маме – завести личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении может представить только сами приемные родители.

Если маме нужно срочно получить маткапитал, то до 15 апреля она может обратиться с заявлением в территориальные органы пенсионного фонда, МФЦ или через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Сейчас в крае таких чуть более ста, скорей всего, у них уже есть действующий ипотечный договор и они спешат использовать материнский капитал на его погашение.

- Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени, начиная с 2020-го года, появятся новорожденные или приемные дети, получат право на материнский капитал.

- С 2021 года сокращаются сроки оформления материнского капитала и распоряжения его средствами. На выдачу сертификата будет отводиться не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться до пятнадцати и двадцати рабочих дней.

До конца 2020 года сохраняются действующие сроки: для оформления сертификата это пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряжении средствами – один месяц. На практике обычно быстрее.

- С 1 января 2020 года вырос размер ежемесячных выплат из материнского капитала. На эту выплату имеют право семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания (в крае это 26850 рублей). Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи. В Красноярском крае он составляет 13 192 рубля. Сейчас в нашем регионе эту ежемесячную денежную выплату получают более 3,6 тысяч семей.

На что красноярцы тратят материнский капитал?

В Красноярском крае уже выдано более 204 тысяч сертификатов. В настоящее время 78% владельцев материнского капитала частично или полностью его потратили. И подавляющее большинство семей (91% заявлений) направили деньги на улучшение жилищных условий.

Какие новшества появятся в 2020 году?

Сейчас готовятся соглашения ПФР с крупнейшими банками о перечисление средств материнского капитала на погашение ипотечного кредита. Как это будет работать?

Заявление о направлении материнского капитала на погашение кредита или первый взнос можно будет подавать в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.

Еще одно новшество: материнский капитал можно использовать для строительства домов на садовых участках

При этом должно быть наличие права собственности на землю, разрешение на строительство, и дом должен быть не садовым, а жилым! Следить за расходованием средств будут надзорные органы, такие меры вводятся для того, чтобы средства были использованы по назначению.

Только цифры

Как расходуют материнский капитал семьи в Красноярском крае

91% - на улучшение жилищных условий

- более одиннадцати тысяч семей инвестировали средства в образование своих детей

- 75 владелиц сертификатов перечислили более 13 млн. рублей на накопительную часть своей будущей пенсии.

- более 3,6 тысяч семей получают ежемесячную денежную выплату

- 6 семей направили средства на приобретение товаров для детей-инвалидов.