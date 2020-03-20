2020-03-20T07:25:30+03:00
Пресс-центр "КП"

Материнский капитал: основные изменения в 2020 году

Начало в 12.00
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20 марта 2020 года в 12.00 в пресс-центре газеты «Комсомольская правда-Красноярск» (ул. Никитина, 3б) состоится пресс-конференция по теме: «Материнский капитал: основные изменения в 2020 году»

Материнский капитал: основные изменения в 2020 году.

- На какие семьи распространяется Программа материнского капитала?

- Как увечились суммы материнского капитала для детей, рожденных с 1 января 2020 года?

- На сколько сокращаются сроки оформления материнского капитала и распоряжения средствами?

- Что такое проактивное оформление материнского капитала?

- Можно ли строить дома из средств материнского капитала на садовых участках?

- На сколько продлена Программа?

На эти и другие ваши вопросы, в том числе на вопрос кому будет увеличена пенсия с 1 апреля 2020 года, ответит заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Елена Васильевна Лапко.

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