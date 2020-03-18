2020-03-18T14:58:23+03:00
Туризм

Автопутешествия

Куда поехать в отпуск или на выходные дни красноярцу-2020: все варианты на любой вкус и кошелек
Татьяна АРОНОВА
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Любите путешествия на авто?Любите путешествия на авто?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сейчас в большой моде так называемые авторские туры. И автопутешествия – тот вариант, когда любая ваша поездка и есть авторский тур! Автомобиль дает неограниченные возможности по расстояниям и направлениям – с общественным транспортом не сравнить. Можно запланировать остановки в любом населенном пункте на любое количество времени. Можно быстро добраться до любой точки, можно на ходу поменять планы. Личный совет: автопутешествие на Урал с остановкой по пути в Омске и Тюмени. В три недели уместились больше двадцати городов, в их числе несколько миллионников, пещеры, реки, горячие источники, уникальные музеи, этнический фестиваль.

Что понадобится: навигатор (интернет на трассах есть не везде), рация (полезная штука на трассах в западных районах России), туристическое снаряжение, автомобиль, быстрый интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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