Сейчас в большой моде так называемые авторские туры. И автопутешествия – тот вариант, когда любая ваша поездка и есть авторский тур! Автомобиль дает неограниченные возможности по расстояниям и направлениям – с общественным транспортом не сравнить. Можно запланировать остановки в любом населенном пункте на любое количество времени. Можно быстро добраться до любой точки, можно на ходу поменять планы. Личный совет: автопутешествие на Урал с остановкой по пути в Омске и Тюмени. В три недели уместились больше двадцати городов, в их числе несколько миллионников, пещеры, реки, горячие источники, уникальные музеи, этнический фестиваль.

Что понадобится: навигатор (интернет на трассах есть не везде), рация (полезная штука на трассах в западных районах России), туристическое снаряжение, автомобиль, быстрый интернет.