Туры выходного дня
Одна из разновидностей культурного и экскурсионного туризма – туры выходного дня. Даже в малонаселенной Сибири есть варианты путешествий в субботу и воскресенье. Приведем несколько примеров для красноярцев: Новосибирск, Томск, Кемерово, Абакан, Кызыл. В каждом из этих городов есть музеи, театры, достопримечательности и фишки. Есть различные варианты проживания и питания. Есть различные способы добраться туда и обратно.
Что понадобится: грамотно составленный план путешествия или помощь туристической компании.
ИСТОЧНИК KP.RU
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